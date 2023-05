Instituto GayLussac e São Francisco Hospital e Maternidade promovem evento sobre cuidados com os bebês no mês das mães

. As inscrições podem ser realizadas pelo link - Foto: Divulgação

Com o objetivo de ressaltar os cuidados com os bebês, o Instituto GayLussac e o São Francisco Hospital e Maternidade realizarão uma roda de conversa no próximo sábado, 6 de maio, especialmente para gestantes e famílias que tenham crianças na faixa de 0 a 3 anos.

No encontro, especialistas da Saúde e da Educação abordarão temas como cuidados na infância, nutrição nos primeiros 1.000 dias, idade ideal para ingressar na escola e vacinação.

Entre os palestrantes confirmados, estão: Jessyca Oliveira (atleta paraolímpica), Graça Regent (psicóloga e pedagoga), Jessica Jordão (nutricionista), Luiza Sassi (psicóloga) e Jairo Breda (farmacêutico).

O evento é presencial, no Teatro Gay Lussac, das 9 às 12h30, com vagas gratuitas e limitadas. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://gaylussac.questionpro.com/CuidadosComBebes