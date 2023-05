Fundação Santa Cabrini e UERJ iniciam nova etapa de qualificação profissional gratuita

O “Programa Mudar de Vida: Perspectivas Além do Horizonte” foi reinaugurado hoje (2), no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e irá disponibilizar centenas de vagas para cursos profissionalizantes gratuitos para a população em cumprimento de pena. A iniciativa faz parte de uma parceria iniciada em 2020, pela Fundação Santa Cabrini com o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT), da UERJ. Os cursos de Assistente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Informática, serão iniciados amanhã (3), no Centro de Qualificação Profissional da FSC, no Rio Comprido.

A cerimônia de abertura contou com a presença do Reitor da UERJ, Prof. Mario Sérgio Alves Carneiro, a Diretora do IFHT, Prof. Eloiza de Oliveira, o Presidente da Fundação Santa Cabrini, Alex Braz, o Diretor de Produção Comercialização da FSC, Alexandre Gonçalves, além de representantes do governo, como a Subsecretária e Diretora da Escola da Cultura, Cláudia Viana, o Vice-Presidente da Cecierj, Gerson Oliveira com o Assessor Especial, Sandro Capadócia e representantes da Cedae.

Desde 2020, o programa atua na reintegração de pessoas em cumprimento de pena ao mercado de trabalho através da educação. Os alunos recebem auxílio passagem durante todo o tempo de duração dos cursos, desde que estejam com a frequência em dia e saem com a formação, na maioria das vezes, já encaminhados para vagas de empregos gerenciados pela FSC.

Segundo o Reitor da Uerj, Prof. Mário Carneiro, o projeto é fundamental para as políticas de inclusão e segurança no Estado. "Se não houver oportunidades de qualificação, dificilmente essas pessoas conseguirão se reinserir ao mercado de trabalho. Sinto-me honrado pela Universidade estar participando de um projeto tão grande e transformador como este, capaz de romper ciclos de marginalidade e exclusão social", afirmou o Reitor.

As autoridades também oficializaram o lançamento da Cartilha Educativa "Falando Sobre Atendimento Básico à Saúde", desenvolvido pelo IFHT com a Fundação, trazendo todas as informações e os direitos da população em cumprimento de pena com a saúde. O Presidente da FSC, Alex Braz, agradeceu a presença das autoridades e convidados presentes, e parabenizou cada um dos inscritos no programa Mudar de Vida: "Não vemos vocês aqui como criminosos, mas como cidadãos que merecem a oportunidade de recomeçar com qualificação, trabalho e dignidade", disse. Cerca de 200 pessoas participaram do evento. As matrículas ainda estão abertas para alguns dos cursos oferecidos e as inscrições estão sendo feitas pela Fundação Santa Cabrini, no Largo do Machado, 48, no Catete, ou pelo telefone (21) 98155-5205.