CCR Barcas e VLT Carioca recebem projeto Help na próxima quarta-feira

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia de Covid-19. Para alertar a população em relação aos cuidados com a saúde mental, a CCR Barcas e o VLT Carioca realizam na quarta-feira (3/5), em parceria com o projeto Help, a ação “Um nocaute na ansiedade”, onde será possível “lutar” contra a doença e receber apoio.

Os voluntários estarão disponíveis de 8h às 12h ao lado do desembarque da linha Arariboia da CCR Barcas, e das 13h às 17h na parada Praça XV do VLT Carioca. Os clientes poderão contar com um saco de pancadas e o “Cantinho do Desabafo” para conversar ou apenas ouvir uma palavra de incentivo. Além disso, serão distribuídas as cartas com mensagens de motivação.

Esse é o quarto ano de parceria do Grupo CCR com o Projeto Help, organização de trabalho voluntário que trabalha para preservar a vida por meio da compreensão e motivação, propondo às pessoas a superação de seus medos e traumas.

Além de ações presenciais em locais de grande fluxo como estradas e estações de modais de transporte, atuam também no ambiente digital, pelas redes sociais e pela Central de Atendimento via WhatsApp que funciona 24 horas por dia, todos os dias, no número (11) 4200-0034.