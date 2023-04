Prefeitura abre inscrições para 'Corrida Cidade de Maricá'

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove no dia 21 de maio, em comemoração aos 209 anos do município, a “Corrida Cidade de Maricá“ na Orla de Itaipuaçu. A inscrição pode ser feita a partir desta terça-feira (25) pelo site.

“A corrida é muito importante dentro do nosso município. Já tivemos edições em parceria com a UFF e agora estamos viabilizando a volta após a pandemia. Iremos para um cenário diferenciado, uma orla linda, um terreno plano e com um lindo visual. Esperamos um número bem expressivo e aguardamos ansiosos”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches.

Ao todo, cinco mil vagas estão disponíveis para o percurso de oito quilômetros, com início na altura da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua Um), seguindo até o retorno da Rua 105 e voltando ao local de origem, e para a caminhada de quatro quilômetros também no local.

Vale destacar que os inscritos receberão kits composto por camisa e sacochila e todos os participantes ganharão medalhas e haverá troféus para os três primeiros colocados.