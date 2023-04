Estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio Sebrae de Jornalismo

O 10º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) irá premiar as melhores notícias sobre empreendedorismo e pequenos negócios veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira. A intenção é reconhecer autores de trabalhos jornalísticos que colocam em evidência os temas relacionados ao universo de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. O PSJ é um reconhecimento aos profissionais de imprensa que contribuem para fortalecer o empreendedorismo brasileiro.

O tema central desta edição é “A contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país”. São quatro categorias: Texto, Áudio, Vídeo e Foto. Haverá também a premiação especial de Empreendedorismo Social, para conteúdos que abordem esse tema, e o Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, que será escolhido entre os vencedores das categorias principais pela excelência do material apresentado.

As inscrições podem ser feitas de forma rápida e fácil pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br. O prazo para se inscrever vai até 5 de junho.

Podem concorrer matérias veiculadas de 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023, assim como podcasts e vídeos veiculados em plataformas digitais nesse mesmo período. O prêmio terá etapas Estadual, Regional e Nacional. Os vencedores da etapa nacional receberão troféus e equipamentos de trabalho.

Os pequenos negócios no Brasil representam 99% das empresas brasileiras, 30% do PIB e concentraram quase 80% dos empregos formais gerados no Brasil em 2022. Nesse sentido, o PSJ premiará matérias que retratem aspectos relacionados ao segmento.

• São quatro categorias: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo.

• Também serão concedidas premiações especiais: Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo e Empreendedorismo Social.

• Inscrições: 5 de abril a 5 de junho de 2023.

• Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023.

• Temas sugeridos: empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, acesso a crédito, e empreendedorismo social.

• Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br

Sobre o prêmio

10º Prêmio Sebrae de Jornalismo – A força do jornalismo a favor da cultura empreendedora

É um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae, que se tornou referência no fomento do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Na 9ª edição, realizada em 2022, o prêmio recebeu mais de 1,1 mil inscrições de todo o Brasil e premiou 86 trabalhos já na primeira etapa, que ocorreu em 21 estados, além de prestigiar os vencedores nacionais. Veja no site www.premiosebraejornalismo.com.br o histórico dos veículos e jornalistas que já foram reconhecidos pela premiação.