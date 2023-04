Sine divulga 80 vagas de emprego para moradores de São Gonçalo

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine do Partage Shopping - Foto: Ascom/Prefeitura de São Gonçalo

A Subsecretaria de Trabalho de São Gonçalo, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), está disponibilizando 80 vagas de emprego para os moradores da cidade.

As oportunidades são para eletricista com experiência comprovada, do gênero masculino, com Ensino Médio completo, habilitação categoria B e curso de NR 10.

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine do Partage Shopping, Piso G3, nesta terça-feira (25), com currículo, documento de identificação, CPF, Carteira de Trabalho (CTPS) e comprovante de residência.

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro.