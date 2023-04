Secretaria de Trabalho e Renda divulga 714 vagas de emprego no município do Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda (SMTE), divulga nesta segunda-feira (24), as oportunidades de trabalho disponíveis em suas empresas parceiras no Município. São 714 postos abertos, com e sem experiência, diversos bairros nas zonas sul, norte e oeste, inclusive estágios, dos quais 298 são para pessoas com deficiência.

"Realizaremos o Programa Emprega Rio nesta semana em Anchieta, Penha e Rocha Miranda. Destaco ainda nesta semana a oferta de 34 vagas para estágio em diversas áreas como Técnico em Telecomunicações, Gastronomia e Tecnologia em Gravação e Produção Fonográfica, entre outras", informa o secretário Everton Gomes, comentando sobre oportunidades variadas, desde o nível fundamental incompleto a superior completo como Terapeuta Ocupacional com salário de R$ 4.950,00.

No Emprega Rio são feitos cadastros no banco de empregos da Prefeitura, além de encaminhamento para vagas e cursos disponíveis. Um deles, por exemplo, o de Eletricista de Obras, um curso de 240 horas, que será realizado na Unidade da Tijuca do Senai, ainda tem duas vagas abertas com inscrições até 30 de abril. Quem preferir pode ir também a um dos sete Centros Municipais de Emprego. Eles funcionam das 8 às 16h, e ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD – exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400 salas – 172 e 173).

Os interessados devem preencher o formulário online. Pessoas com deficiência têm a opção ainda de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD. A secretaria está aberta a realizar novas parcerias com empresas e a ajudá-las a ocuparem suas vagas através de seu banco de empregos, que conta com mais 400 mil currículos com grande diversidade de perfis profissionais à disposição. O cadastro é feito através deste link.

Locais e horários do Emprega Rio nesta semana:

Terça-feira (25/4) – Casa Amarela, na Rua Padre Mário Versé, 11, em Anchieta, das 10h às 15h;

Quarta-feira (26/4) – Praça Panamericana, na Penha, das 10h às 15h;

Sábado (29/4) – Colégio Futebol Clube, Estr. do Barro Vermelho, 1.866, em Rocha Miranda (Próximo ao Metrô de Colégio), das 10h às 15h.

Veja abaixo a lista completa de vagas abertas na semana:

Fundamental incompleto

Açougueiro

Fundamental completo

Arrumadeira

Atendente de Lanchonete

Atendente de Restaurante

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Serviços Gerais

Açougueiro

Babá

Cozinheira

Churrasqueiro

Cuidador

Doméstica

Mecânico de Bicicletas

Operador de Caixa

Operador de Loja

Peixeiro

Promotor de Vendas

Médio incompleto

Operador de Caixa

Médio completo ou técnico completo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Manutenção Predial

Atendente de Restaurante e Bar

Arrumador de Hotel

Chefe de Cozinha

Copeira

Cumim

Estágio em Técnico em Administração

Garçom

Mecânico de manutenção

Operador de Produção

Operador de Solda

Pedreiro

Recepcionista

Representante Comercial

Supervisor de Higiene

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico de Enfermagem

Vendedor de Serviços

Vendedor Interno

Vigilante Patrimonial (Ata atualizada)

Estágios

Assistente de contas a pagar – Superior cursando administração, ciências contábeis e afins

Administração de empresas – Superior cursando 2º ao 6º período

Arquitetura e Urbanismo – Superior cursando 4º ao 7º período

Ciências Contábeis – Superior cursando 5º ao 6º período

Comunicação Social – Superior cursando 4º ao 6º período

Design de Interiores – Superior cursando 4º ao 6º período

Direito – Superior cursando 7º ao 9º período

Educação Física – Superior cursando 1º ao 7º período

Engenharia Civil e Eletrônica – Superior cursando 4º ao 8º período

Gastronomia – Superior cursando 2º ao 6º período

Gestão de Logística – Superior cursando 2º ao 3º período

Gestão de RH – Superior cursando 2º ao 3º período

Jornalismo – Superior cursando 4º ao 6º período

Marketing – Superior cursando 2º ao 3º período

Pedagogia – Superior cursando 3º ao 7º período

Publicidade e Propaganda – Superior cursando 4º ao 6º período

Relações Públicas – Superior cursando 4º ao 6º período

Técnico de Telecomunicações – Técnico cursando

Técnico em Administração

Técnico em Mecânica Industrial – Técnico cursando

Tecnologia em Gravação e Produção Fonográfica – Superior cursando 2º ao 6º período

Tecnologias em Mídias Digitais – Superior cursando 2º ao 3º período

Turismo – Superior cursando 2º ao 6º período

Superior completo

Coordenador de Farmácia

Enfermeiro

Enfermeiro Auditor

Nutricionista

Psicólogo

Terapeuta Ocupacional

Vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Fundamental incompleto

Ajudante de Manutenção (obra e manutenção)

Ajudante de Logística

Atendente de Lanchonete

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Serviços Gerais

Separador de Material Reciclável

Servente de Obras

Fundamental completo

Auxiliar Administrativo de Almoxarifado

Auxiliar de Embalagem

Auxiliar Operacional

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de CD

Vigilante

Médio incompleto

Empacotador

Operador de Caixa

Médio completo

Ajudante de motorista

Almoxarife

Assistente

Assistente de Saúde (Médio completo – Técnico de Enfermagem)

Atendente de Loja

Atendente de Telemarketing

Auxiliar de Logística

Enfestador de Roupas

Inspetora de Alunos

Promotor de Merchandising

Porteiro

Recepcionista

Steward (Limpeza de Cozinha)

Superior completo

Analista de folha de pagamento JR

Analista de folha de pagamento PL

Assistente de contas a pagar

Analista de Folha de Pagamento

Coordenador de Folha de Pagamento