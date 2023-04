Procon estadual lança o Programa 'Procon nos Bairros'

O Procon-RJ lançou, na última semana, o programa 'Procon nos Bairros', que pretende levar os serviços prestados pela autarquia para mais perto da população fluminense. O programa vai levar o atendimento realizado durante os mutirões para os bairros e comunidades da capital, além de municípios do interior do estado. O primeiro evento vai ocorrer no próximo dia 05 de maio, em Olaria, na Zona Norte do Rio.

Depois da primeira ação em Olaria, será lançado um cronograma de eventos. Os prefeitos, presidentes de associações de moradores e outros interessados poderão solicitar o programa para a sua região, apresentando a demanda ao Procon/RJ para agendamento. Desde 2019, quando iniciou a gestão do órgão, o diretor presidente do Procon/RJ, Cássio Coelho, promoveu a realização de mutirões de renegociação de dívidas. O objetivo é auxiliar a população a resolver pendências financeiras, o que resultou em mais de 26.000 consumidores atendidos e percentuais de acordo acima dos 80% desse total.

De acordo com Coelho, devido ao sucesso desses mutirões, que resultaram em descontos de até mais de 90% do valor da dívida, e considerando a dificuldade que alguns consumidores podem enfrentar ao ter que se deslocar até a sede do Procon/RJ, no Centro, para participarem do mutirão, surgiu o projeto do Programa Procon nos Bairros.

“Os mutirões de atendimento e renegociação de dívidas, além de outros serviços como cadastro de tarifa social para alguns serviços e regularização dos serviços de fornecimento de água, gás e energia, realizados desde o início da minha gestão tiveram um bom resultado. É muito gratificante ver o restabelecimento da autoestima e alívio desses consumidores, que podem voltar ao mercado de consumo após a intermediação do Procon. Assim, tivemos a ideia de levar essa experiência para os bairros e municípios do interior, para facilitar o atendimento” afirma Coelho.