Últimos dias para as inscrições do Vestibular Uerj 2024

Podem participar do exame candidatos que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira, dia 25, terminam as inscrições para a primeira prova do Vestibular 2024 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que está marcada para o dia 4 de junho. Para participar, é necessário se cadastrar e pagar a taxa de inscrição até 26 de abril, quarta-feira.

O vestibular da Uerj 2024 retomou o modelo anterior e agora conta com duas etapas. A primeira tem duas provas de qualificação objetivas, com 60 questões, para avaliar conhecimentos básicos de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Podem participar candidatos que concluíram ou estão cursando o último ano do Ensino Médio.

A segunda prova de qualificação é opcional, e a inscrição acontecerá entre os dias 10 e 24 de julho. Na primeira etapa somente a maior nota é considerada para a classificação.

O candidato que não conseguir uma pontuação de, no mínimo, 40% de acertos em um dos exames objetivos não poderá se inscrever na próxima e última fase do vestibular. Esta acontecerá em um único dia e terá uma redação e duas provas com disciplinas específicas para o curso escolhido pelo candidato.

Para mais informações, acesse o edital e o calendário do vestibular em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=13314

A Uerj é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.