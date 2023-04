Parque Aquático Júlio Delamare abre 500 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica

Equipamento esportivo está ficando de cara nova com obras do Governo do Estado para melhorias nas instalações - Foto: Divulgação/Rafael Campos

O time de alunos do Júlio Delamare vai ficar ainda maior. O equipamento esportivo, localizado dentro do Complexo do Maracanã, está com inscrições abertas para aulas de natação e hidroginástica, a partir da próxima segunda-feira (24). Ao todo serão 500 vagas disponíveis, sendo 250 para cada modalidade, voltadas para pessoas acima de 18 anos. Além das novas turmas, o Parque Aquático, que é um dos principais do Rio, está em obras no ano em que completa 45 anos, com investimento de R$1,5 milhão do Governo do Estado.

Para os interessados em começar as aulas no Delamare, as inscrições serão realizadas presencialmente no próprio Parque. No local, serão distribuídas 50 senhas por dia, a partir das 8h, durante o período de matrícula, que vai até o dia 08/05. Para se candidatar às vagas é preciso se atentar aos seguintes detalhes:

Inscrições em duas etapas

- Do dia 24/04 ao dia 28/04, as inscrições serão para os alunos de natação.

- Do dia 02/05 ao dia 08/05, as inscrições serão para os alunos de hidroginástica.

- Documentação necessária: Comprovante de residência; Identidade e CPF; 2 fotos 3x4; Carteirinha de vacinação;

Mãos à obra

Com a nova gestão da Suderj há três meses à frente da administração, o Parque Aquático Júlio Delamare está sendo amplamente reformado para a alegria da comunidade local e dos amantes de esportes.

"Cuidar dos nossos equipamentos esportivos é zelar pelo legado das futuras gerações. Essas obras são de fundamental importância para continuar garantindo a qualidade dos serviços que oferecemos, além de ser um cuidado com o Delamare, palco de momentos memoráveis do esporte. A população pode ter certeza que terá um espaço ainda melhor e mais inclusivo"– declarou o governador Cláudio Castro.

O projeto é desenvolvido pela Emop e serão executadas melhorias na área da piscina e no entorno, nos banheiros e área externa. As obras já começaram pela revitalização dos vestiários da arquibancada. A previsão de término das intervenções é no fim do ano, sem alterar o cronograma de atividades.

O parque aquático ocupa uma área de 18.515m², sendo um dos maiores do gênero na América Latina. As aulas no local, que foram retomadas no início do ano, contam com três mil alunos, mas a ideia é chegar a 10 mil. Palco de grandes eventos esportivos de natação, polo aquático, nado sincronizado e saltos ornamentais, está prestes a reviver um dos seus melhores momentos. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer trabalha para que o espaço volte com o protagonismo que sempre teve, de modo a reforçar a identidade do Rio de Janeiro como sede do esporte.

"O Júlio Delamare é um equipamento histórico, celeiro de vários atletas, e há décadas é um polo esportivo que abraça a comunidade do Rio de Janeiro, oferecendo a prática esportiva de forma gratuita. Nós estamos zelando pela memória esportiva do nosso estado e queremos recuperar todos os momentos vividos aqui", afirmou o secretário Rafael Picciani.

Mais qualidade de vida com a prática esportiva

Um bom exemplo de quem foi abraçado pelas ações no Delamare é a pensionista Rogéria Rodrigues dos Santos, de 65 anos. Ela frequenta as aulas de hidro para a melhor idade há quase três anos. Para ela, participar das atividades agrega resultados positivos para a mente, corpo, alma e espírito.

"O projeto é maravilhoso! Além da interação com os coleguinhas da boa idade, ele contribui para a saúde física e mental. Antes, a minha pressão era alta. Agora, ela está estabilizada. Eu indico a todos, os professores são atenciosos, nós cuidamos da nossa saúde. Só não grito para todos participarem porque lotaria isso aqui", brinca Rogéria.

Assim como Rogéria, a servidora pública federal, Maria Lúcia Soares Carvalho, de 70 anos, colhe os bons frutos da prática de exercícios no Delamare. Ela foi vítima de um AVC Isquêmico e é nas alunas de hidroginástica, que há 8 meses se sente melhor. Segundo ela, as muitas dores na coluna e no joelho tiveram uma grande melhora.

"Depois que passei a frequentar as aulas, melhorei muito. A reforma do parque com custo zero para a população é mais um incentivo para participarmos das atividades. Faz bem para a nossa vida e eu estou muito feliz", garantiu Maria Lúcia.