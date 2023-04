CCR Barcas e VLT Carioca abrem inscrições para cursos de programação para mulheres

O Instituto CCR, em parceria com a CCR Barcas e o VLT Carioca, abriu inscrições para cursos de qualificação para mulheres em cargos de programação em Tecnologia da Informação (TI). Ao todo, são 2.200 oferecidas gratuitamente e online. O objetivo do programa 'Elas na Tech' é aumentar a participação feminina no setor de tecnologia. As interessadas podem se inscrever pela internet, até 30 de abril.

Além de ser um dos mais crescentes do país e com uma remuneração acima da média, mais de 70% dos cargos neste setor são ocupados somente por homens. Em 2022, ano de lançamento do projeto, foram registradas mais de 5 mil inscrições, o que demostra o potencial e a ambição do público feminino para ingressar nesse segmento.

O curso ocorrerá entre maio e outubro desse ano, com cinco horas de aula por semana. Além do conteúdo técnico, as alunas recebem orientações com foco no desenvolvimento de habilidades empreendedoras para que possam se posicionar no mercado tecnológico.

“O objetivo da CCR é desenvolver as mulheres, principalmente no universo da tecnologia. Com o Elas na Tech, queremos conciliar a diversidade e a inclusão, tudo isso conectado com o propósito de empregabilidade”, destaca Renata Macedo, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Sobre o Instituto CCR | Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, com o objetivo de proporcionar transformação social nas regiões de suas concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade. Os projetos do ICCR são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.