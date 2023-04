Sesc oferece em Niterói e São Gonçalo oficinas e palestras para estimular a economia criativa

A Semana Sesc Criatividade vai oferecer, neste fim semana, oficinas e palestras gratuitas a fim de capacitar e estimular quem atua com a economia criativa. As atividades vão acontecer em Niterói, São Gonçalo, e outras 11 unidades do Sesc no estado. Confira a programação ou no site www.sescrio.org.br.

A iniciativa faz parte do um movimento mundial em celebração ao Dia Mundial da Criatividade e Inovação, no dia 21 de abril. A data marca as intenções da ONU em dar soluções para problemas em áreas como desenvolvimento econômico, social e sustentável, aumentando a consciência sobre o uso de capacidades para diferentes aspectos do desenvolvimento humano.

Pelo segundo ano consecutivo, parte da programação do Sesc RJ compõe a programação do World Creativity Day, que acontecerá em todo o mundo de 20 a 22 de abril e tem como missão construir uma comunidade global de líderes criativos, educadores, empreendedores, investidores, criadores de conteúdo, pesquisadores e outros agentes de mudança ao redor do mundo com a realização de milhares de atividades gratuitas que promovem o desenvolvimento humano.

Desde 2020, o Sesc RJ vem celebrando o Dia da Criatividade através do seu programa da Assistência em atividades integradas com diversos projetos da instituição. Inúmeras atividades são oferecidas gratuitamente ao público. Neste ano, o Sesc RJ ampliará ainda mais a sua atuação na consolidação da Semana Sesc da Criatividade em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Programação

Sesc São Gonçalo

Palestra - Feira de empreendedores - 21/4 - 10:00 às 16:00

Palestra - Oficina de trança e ancestralidade - 23/4 - 18:00 às 21:00

Sesc Niterói

Oficina - Desafio da Trança Afro - 22/4 - 10h às 14h

Oficina - Cosméticos naturais - 22/4 - 10h às 14h

Oficina - Acessórios em feltro - 22/4 - 10h às 12h