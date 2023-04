São Gonçalo paga reajuste a agentes de saúde

A Prefeitura de São Gonçalo pagou o reajuste dos agentes comunitários de saúde (ACS) em folha suplementar de pagamento na última terça-feira (11). O reajuste dos ACS, que é baseado no aumento do salário mínimo, foi pago referente a três competências (janeiro, fevereiro e março), além da diferença do adicional de insalubridade. A partir do próximo mês, os profissionais passam a receber o reajuste já incorporado ao salário.

Desde o ano passado, com a sanção da Lei 1364/2022 pelo prefeito Capitão Nelson, em agosto, que alterou a Lei Municipal 173/2008 por conta da emenda constitucional 120/2022, os agentes comunitários passaram a receber pagamento equivalente a dois salários mínimos vigentes no país, aposentadoria especial e 20% de adicional de insalubridade.

Os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias são reajustados, automaticamente, quando o salário mínimo é modificado. A remuneração passará dos atuais R$2.424,00 para R$ 2.604,00 por mês, além dos 20% de insalubridade.