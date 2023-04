Faetec e Cisco Brasil abrem inscrições para curso gratuito de programação com Python

Acompanhando as tendências da tecnologia e pensando nas demandas do mercado, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para a nova edição da maratona Cisco. Desta vez, está sendo oferecido o curso de Python, uma linguagem de programação necessária para o desenvolvimento de softwares. O curso é online e gratuito. As inscrições são abertas a todos e podem ser feitas até o dia 07 de maio pelo endereço https://abre.ai/f4s2.

Python é a linguagem de programação que mais cresce no mundo, sendo a mais utilizada nos últimos cinco anos por profissionais de áreas da tecnologia, desenvolvedores e administradores de sistemas. O uso do recurso oferece a possibilidade de criação de sistemas de pequena e grande escala.

O curso é de nível iniciante e não possui pré-requisitos, as aulas são divididas em quatro módulos com atividades interativas e questionários. O tempo estimado para conclusão do curso é de 30 horas. Ao final da maratona, o aluno terá desenvolvido habilidades de codificação, além do conhecimento em dados, operações de E/S, fluxo de controle e funções.

Para o professor Alexandre Louzada, “se familiarizar com programação, pode trazer muitas oportunidades profissionais. A linguagem Python é uma das mais populares e abre portas para carreiras em quase todos os setores. É uma linguagem necessária para cargos de engenharia e desenvolvimento de software”.

Os estudantes terão entre os dias 24 de abril e 19 de maio para concluir todas as etapas, sendo submetidos a uma avaliação. As cinco academias mais bem classificadas serão premiadas com troféu virtual e certificado de reconhecimento, ao final da maratona. Um grupo no Telegram foi disponibilizado para auxiliar os estudantes nas atividades, para participar, basta acessar o endereço: https://t.me/+VjYeGXzd8dd9Nbzu.

Cronograma:

24/04 – Início da maratona Latam – edição Python

07/05 – Último dia de inscrições

19/05 – Último dia para conclusão do curso

21/05 – Prazo máximo para envio do relatório do aluno aprovado

13/06 – Evento de anúncio dos vencedores da competição