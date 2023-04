MPF abre inscrições para estágio em Direito em São Gonçalo

A Procuradoria da República no Município de São Gonçalo abriu inscrições para o 5º concurso de estagiários de Direito. Os interessados deverão realizar a inscrição presencialmente no período de 11 a 28 de abril, das 12h às 17h, na sede da Procuradoria, que fica na Rua Coronel Serrado, 1560, no Zé Garoto.

A prova, com duração de três horas, será realizada no dia 7 de maio, às 9h, no Colégio Estadual Nilo Peçanha, localizado na Rua Coronel Serrado, nº 1750, Bairro Zé Garoto. Os estagiários têm uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, recebem bolsa-auxílio de R$ 976 e auxílio transporte de R$ 11 por dia.

Além disso, possuem seguro contra acidentes pessoais e recebem o termo de realização do estágio ao final do contrato. Os pré-requisitos para inscrição no processo seletivo são: estar matriculado em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF e em curso com carga horária mínima de 360 horas.

Veja aqui o edital