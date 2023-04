Observatório de Favelas segue com inscrições abertas para o curso 'Entre Elas'

A formação vai contemplar 25 mulheres de origem periférica, com mais de 18 anos, que atuem em iniciativas de defesa de direitos em territórios periféricos da região metropolitana do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Observatório de Favelas, através do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública, abre inscrições para seleção do II Ciclo formativo: “Entre Elas: ativistas periféricas em rede”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet entre os dias 10 e 23 de abril pelo formulário. O curso, com carga horária de 32 horas, terá aulas presenciais de Direitos Humanos, Formação Política e Fortalecimento das organizações, será voltado para mulheres, cis e trans, que atuam em iniciativas de defesa de direitos em territórios periféricos.

A formação vai contemplar 25 mulheres de origem periférica, com mais de 18 anos, que atuem em iniciativas de defesa de direitos em territórios periféricos da região metropolitana do Rio de Janeiro. As participantes selecionadas terão ajuda de custo para deslocamento durante o curso.

De acordo com Raquel Willadino, diretora do Observatório de Favelas, nesta segunda edição do ciclo de formação Entre Elas, as participantes terão aulas práticas sobre captação de recursos, manejo de ferramentas de comunicação ativista, e entenderão na prática como funcionam os fluxos de proteção e defesa de direitos e incidência política:

“Neste ciclo formativo buscamos contribuir para o fortalecimento de iniciativas de defesa de direitos lideradas por mulheres em periferias da Região Metropolitana e para a proteção destas ativistas. Para isso, a formação prioriza processos de articulação e intercâmbio metodológico entre ativistas periféricas. Nesta edição, também incluímos aulas práticas para que as participantes possam exercitar os conteúdos trabalhados nos encontros teóricos", disse Raquel Willadino, diretora do Observatório de Favelas.

Os encontros entre as mulheres selecionadas e as facilitadoras pretendem gerar estratégias de incidência política nos temas propostos. Além de direitos das mulheres, formação política, estratégias de proteção e engajamento social, no módulo sobre o fortalecimento institucional, elas terão informações sobre ferramentas de captação de recursos para possibilitar a sustentabilidade das suas organizações e coletivos.

As aulas do II Ciclo Formativo: “Entre Elas: ativistas periféricas em rede” ocorrerão sempre às segundas-feiras de 18h30 às 21h, de modo presencial na sede do Observatório de Favelas, na Maré.

Conteúdo Programático:

AULA INAUGURAL: 08/05 - Programa de Direito à Vida e Segurança Pública

MÓDULO 1: 15/05 DIREITOS HUMANOS, MULHERES E AS LUTAS NAS PERIFERIAS

Monique Cruz - Justiça Global

MÓDULO 2:

ACESSO A RECURSOS E FERRAMENTAS DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL Buba Aguiar e Gelson Henrique - Iniciativa Pipa

29/05 - ENCONTRO TEÓRICO: FERRAMENTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O que é captação de recursos? Quais são os tipos de captação? Como acesso informação sobre editais? Que caminhos percorrer para fortalecer a organização?

05/06 - OFICINA PRÁTICA: vamos preencher nossa iniciativa num edital?

MÓDULO 3: ENGAJAMENTO SOCIAL

Larissa Amorim - Casa Fluminense

12/06-ENCONTRO TEÓRICO: CONCEITOS BÁSICOS SOBRE COMUNICAÇÃO ATIVISTA

19/06- OFICINA PRÁTICA: manejando ferramentas para comunicar nossa atuação.

MÓDULO 4: FLUXOS FORMAIS E INFORMAIS DE ACESSO A DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS

Suellen Guariento (Redes da Maré) e Rachel Barros (Articuladas)

26/06-ENCONTRO TEÓRICO: O QUE SE ENTENDE POR FLUXOS DE ACESSO A DIREITOS?

03/07- OFICINA PRÁTICA: Como encaminhar uma situação de violência de gênero no meu território, ou que chega na minha iniciativa? Com quem e quais mecanismos eu posso contar?

MÓDULO 5 :PROTEÇÃO A ATIVISTAS

Mônica Sacramento - CRIOLA

10/07- ENCONTRO TEÓRICO: MINHA ATUAÇÃO ME EXPÕE A VIOLÊNCIAS?

17/07- OFICINA PRÁTICA: Construindo uma cultura de proteção

MÓDULO 6:

ESTRATÉGIAS DE INCIDÊNCIA POLÍTICA

Rachel Barros (Articuladas) e Marina Ribeiro (Articuladora da Coletiva Popular Mulheres da Zona Oeste e Teia de Solidariedade ZO)

24/07-ENCONTRO TEÓRICO: INCIDÊNCIA POLÍTICA: O que é? Como fazer? Com quem podemos fazer?

31/07-OFICINA PRÁTICA: Vamos incidir politicamente sobre um problema?

MÓDULO 7: ELABORAÇÃO DE PRODUTO

07/08 / e 14/08 - Encontros práticos para elaboração de produto coletivo

Sobre o Observatório de Favelas. .

O Observatório de Favelas, criado em 2001, é uma organização da sociedade civil sediada no Conjunto de Favelas da Maré, com atuação nacional. Dedica-se à produção de conhecimento e metodologias visando incidir em políticas públicas sobre as favelas e promover o direito à cidade. Fundado por pesquisadores e profissionais oriundos de espaços populares, tem como missão construir experiências que contribuam para a superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia a partir da afirmação das favelas e periferias como territórios de potências e direitos. Atualmente, desenvolve programas e projetos em cinco áreas: Direito à Vida e Segurança Pública, Arte e Território, Comunicação, Educação e Políticas Urbanas.

Sobre o Programa Direito à Vida e Segurança Pública

O Programa de Direito à Vida e Segurança Pública tem como objetivo contribuir para a formulação e implementação de políticas e ações públicas que tenham a valorização da vida como um princípio fundamental. Neste campo, produzimos estratégias de enfrentamento da violência priorizando as dimensões raciais, de gênero, sexualidade, etárias, socioeconômicas e territoriais. A partir de uma perspectiva interseccional, busca-se contribuir com a produção de conhecimento visando subsidiar políticas de prevenção da violência e redução da letalidade; elaborar metodologias de intervenção que fortaleçam mecanismos e redes de proteção à vida; e ações de sensibilização social e incidência política que potencializem a desnaturalização da violência e a priorização da redução de homicídios e feminicídios na agenda pública.

Serviço:

II Ciclo formativo: “ENTRE ELAS: ativistas periféricas em rede”

Link para edital:

Link para formulário de inscrição gratuita: https://curt.link/CicloFormativoEntreElas-II

Cronograma

Prazo de inscrição: 10/04/2023 à 23/04/2023

Resultado da seleção: 02/05/2023

Período de realização do curso - 08 de maio a 14 de agosto

Dias e horários - Segundas - 18h30 às 21h

Carga horária - 32 horas