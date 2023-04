Vagas para empreendedoras: últimas semanas de inscrições para curso gratuito oferecido pelo Instituto CCR e VLT Carioca

O Instituto CCR e o VLT Carioca, em parceria com a Empreende Aí, abriram as inscrições para o Programa Despertando a Empreendedora, que capacitará mil mulheres que desejam abrir seu próprio negócio em territórios populares de todo o Brasil. A formação tem como premissa desenvolver as competências e proporcionar uma troca de experiências entre as participantes. As inscrições devem ser realizadas até 6 de abril exclusivamente pelo site empreendeai.com.br/institutoccr-empreendedoras/.

Na primeira etapa do curso, mil empreendedoras serão formadas com a metodologia aplicada pela escola de negócios, por meio da plataforma digital. Após a formação, 120 mulheres serão selecionadas para a próxima fase, que consistirá em um treinamento presencial de uma semana nas unidades de mobilidade do Grupo CCR. No Rio de Janeiro, as aulas serão realizadas na sede no VLT Carioca, na Gamboa.

Nesta segunda etapa, as empreendedoras participarão também de mentorias com colaboradores do grupo CCR. Ao final desta fase, cinco empreendedoras serão selecionadas e receberão o prêmio de R$ 1 mil e um plano de mentoria para o planejamento do negócio durante o programa.

Quem já passou pela experiência atesta os bons resultados. É o caso de Ariadna da Mata, dona da marca Negrita Arteira, especializada em bonecas negras de pano. A empreendedora destaca o quanto o curso possibilitou a sua capacitação e o aperfeiçoamento do seu negócio.

“A formação significou muito para mim. Aprendi a apresentar a minha empresa, a receber os clientes e, principalmente, a ter organização e disciplina. As dificuldades continuarão existindo, mas os cursos te ensinam a lidar com elas. Meu propósito é, através dos brinquedos, cultivar o respeito às diferenças e a representatividade”, afirmou.

O curso terá aulas on-line e presenciais sobre temas de Autoconhecimento, Como entender o seu Público, Gestão do Tempo, Marketing, Gestão Financeira, Gestão de Equipe, Logística e Aprendizados em momentos de crise.

"Pequenos negócios são fundamentais para a economia do país, mas nem sempre encontram o apoio necessário para se desenvolverem. O intuito do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, é contribuir com o desenvolvimento de micro e pequenas empreendedoras de periferias e comunidades que querem ter seu próprio negócio e precisam de orientações práticas sobre como fazer isso”, afirma Renata Macedo, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR.