Empresa oferece 200 vagas para capacitação gratuita de mulheres em TI

A dataRain, empresa brasileira 100% orientada à computação em nuvem, e um dos principais parceiros da Amazon Web Services (AWS) na América Latina, abre nesta segunda-feira (17), as inscrições para o programa ‘Girls In Cloud’, que tem como objetivo ampliar o acesso de mulheres às vagas no setor, que ainda é predominantemente masculino.

A live de lançamento será realizada às 19h e, após isso, o link para adesões ao processo seletivo via Gupy estará aberto até o dia 3 de maio. Ao todo, serão 200 vagas disponíveis e a capacitação será 100% gratuita. Todas as informações estão disponíveis no site girlsincloud.datarain.com.br.

De acordo com pesquisa realizada em 2020 pela Softex, em parceria com a Brasscom, apenas 20% dos cargos no setor são ocupados por mulheres e o índice de líderes femininas é de 11%. Na contramão da estatística, a dataRain conta com 30% de mulheres em seu quadro de colaboradores e, quando se trata de cargos de liderança, o número é ainda maior: 50% das chefias são ocupadas por elas.

“O programa ‘Girls in Cloud’ pode ajudar a promover a inclusão das mulheres no mercado de TI, reduzindo barreiras e aumentando a diversidade e inovação na área de tecnologia. Este é um setor que historicamente apresenta grande disparidade de gênero, e isto também se deve à falta de redes de apoio e oportunidades de mentoria específicas para este público”, ressaltou a Head de RH da dataRain, Rafaela Trapp.

Para Rafaela, é preciso começar a mudar a cultura e incentivar as mulheres a conhecerem esse universo e buscarem formação. E o papel da empresa é fundamental. “Com programas como esses, as pessoas, independentemente de seu gênero, conseguem ter acesso às mesmas oportunidades e podem se beneficiar de forma equânime da tecnologia. Isso inclui o acesso igualitário a dispositivos, infraestrutura e serviços digitais, bem como a capacitação e o desenvolvimento de habilidades da área para mulheres e meninas”, disse.

O CEO da dataRain, Wagner Andrade, enfatiza que, apesar de já ter números acima da média, a consultoria deve ter um quadro ainda mais condizente com a média populacional. “Nossa meta é estar de acordo com a realidade do local onde estamos. No estado de São Paulo, por exemplo, a proporção é de 51% de mulheres e 49% de homens. Buscamos reproduzir esse cenário dentro da companhia da melhor forma possível”, afirmou.

Para ele, o ‘Girls In Cloud’ é uma oportunidade para capacitar mulheres para o mercado, de maneira geral. “Vamos encabeçar esta iniciativa e, posteriormente, aproveitaremos parcialmente a mão-de-obra preparada. Ainda assim, é importante lembrar que todas elas estarão suficientemente qualificadas para que possam concorrer a oportunidades também em outras empresas do setor, que segue em franco crescimento, principalmente com as novas tecnologias. Preparar profissionais para o mercado de TI é uma das nossas grandes habilidades e seguimos incentivando nossos colaboradores, para estarem sempre atualizados. A atração e valorização de talentos é nosso mote. Afinal, dataRain is about people”, finalizou Andrade.

Saiba como participar

Para participar, basta acessar o portal e preencher a inscrição. São elegíveis todas aquelas que se identificam como mulher - cis ou transgênero -, maiores de 18 anos, residentes do Brasil e com o Ensino Médio Completo. A capacitação será ministrada online e as comunicações com as alunas cadastradas no programa ‘Girls in Cloud’ serão sempre por e-mail. A previsão é que o programa termine em setembro, quando boa parte da mão-de-obra será incorporada pela dataRain.