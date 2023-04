Eletrobras Furnas oferece curso gratuito de qualificação profissional

A Eletrobras Furnas promove, em parceria com o Centro Brasileiro de Cooperação Intercâmbio de Serviços Sociais, mais uma turma do Curso Cuidador voltado a moradores do Rio de Janeiro – brasileiros e refugiados. O curso tem o objetivo de desenvolver habilidades e qualificações técnicas para o atendimento humanizado e especializado ao cuidado de pessoas idosas, público infanto-juvenil e pessoas com deficiência que apresentam limitações que possam comprometer a vida cotidiana. Entre outras atribuições, o curso ensina técnicas apropriadas para dar banho, trocar doentes acamados e pessoas recém-operadas, além de auxiliar com a alimentação e higiene bucal.

A expectativa é que o Curso Cuidador sirva como opção para ingresso no mercado de trabalho, bem como para o empoderamento destes indivíduos, propiciando melhoria das condições de vida da população. A capacitação contribui para o aprimoramento profissional daqueles que buscam oportunidades de trabalho e renda com formação especializada, além de melhoria na qualidade de vida àqueles que precisam de cuidados especiais. Para se inscreverem, os candidatos devem ter idade acima de 18 anos e Ensino Fundamental. As inscrições estão abertas somente até o dia 20 de abril através do link https://bit.ly/3m7h8YH. Até o momento, mais de 4.100 moradores do Rio já foram capacitados.

As aulas serão ministradas de 2 de maio a 29 de junho, às terças e quintas-feiras, de 8h às 12h. O curso será realizado no bairro Méier, próximo à estação de trem. Ao concluírem o curso, os alunos receberão certificado que lhes tornarão aptos a atuarem profissionalmente no atendimento especializado como cuidadores.

Uma profissão em alta

Dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho mostraram que entre 2007 e 2017, o número de cuidadores regularmente empregados passou de 5.263 para 34.051, o que representa um crescimento de 547% em uma década. Já a publicação Estadão Summit Saúde & Bem-Estar, reporta que, em 2018, o mercado para Cuidadores teve aumento de mais de 500% (fonte: https://summitsaude.estadao.com.br/saude-humanizada/por-que-a-busca-por-cuidadores-de-idosos-cresceu-50-na-pandemia/). O envelhecimento da população brasileira e a atenção aos pacientes que desenvolveram a Covid-19 são fatores que, nos últimos anos, colocaram em evidência a profissão de cuidador.

Serviço:

Curso de Cuidador

Inscrições até 20 de abril

Link para inscrições: https://bit.ly/3m7h8YH