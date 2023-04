Firjan/Senai oferece mais de 400 vagas para cursos de qualificação gratuitos em Niterói e São Gonçalo

A Firjan/Senai está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional em Niterói e São Gonçalo. São ofertadas 432 vagas, distribuídas em 17 títulos, voltados para a formação e aperfeiçoamento de mão de obra para o ingresso nos setores de Alimentos e Bebidas, Gráfico, Construção Civil e Indústria.

As aulas têm previsão de início entre os meses de abril e outubro de 2023. A iniciativa faz parte do Programa de Qualificação Setorial, que está com mais de oito mil vagas em cursos distribuídos em unidades da Firjan SENAI em todo o estado, ao longo do ano.

Pelas instalações da Firjan Leste Fluminense são ofertados os cursos de Cake design, Confeitaria Fina, Confeiteiro, Fabricação de Biscoito, de Panetone, de Salgadinhos, de Sobremesas e Doces Finos, de Pizzaiolo, de Mestre Padeiro e ainda, de Instalador de Sistema Drywall, de Eletricista de Obras, Editor de Projeto Visual Gráfico, Aplicação de Vinil Adesivo, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Operador de Produção Industrial e Soldador Mecânico.

Os interessados devem consultar o edital disponibilizado na página do Programa de Qualificação Setorial. Nele, consta a relação completa de cursos, bem como os critérios para participação, contatos e endereços dos locais onde serão realizadas as aulas. Os cursos gratuitos são direcionados para candidatos que tenham renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo.

As oportunidades são para estudantes, inclusive menores de 18 anos, que estejam cursando os ensinos Fundamental, Médio ou Técnico, e também para trabalhadores, com variados níveis de escolaridade, conforme pré-requisito do curso. Há modalidades com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

O gerente de educação profissional da Firjan/Senai, Edson Melo, explica que as datas, turnos, locais e tempo de duração variam de acordo com o curso escolhido, seja com o foco na qualificação ou no aperfeiçoamento profissional. “Os cursos, que podem ter cargas horárias de curta, média ou longa duração, propiciam o desenvolvimento de competências e a formação de jovens ou a atualização daqueles que já possuem experiência no mercado de trabalho”, pontua.

Pelo Estado, os cursos também são ofertados em unidades da Capital, Nova Iguaçu, Caxias, Região Serrana, Três Rios, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Valença, Angra dos Reis, Itaperuna, Campos, Macaé e Pádua. O edital completo, com o detalhamento de todas as vagas e cursos, deve ser consultado na página do Programa de Qualificação Setorial.

Outras informações também podem ser obtidas pelo 0800-0231-231 ou através dos contatos das unidades da Firjan/Senai de interesse.