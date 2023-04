São Gonçalo em Movimento oferece aula de capoeira gratuita

Estão abertas as inscrições para participar dos núcleos de capoeira do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer. A capoeira pode ser a escolha perfeita para quem busca uma atividade física divertida e desafiadora. Sem limites de idade, a capoeira é um exercício que melhora a força, a flexibilidade e a coordenação.

"Essa é mais uma modalidade oferecida pelo projeto São Gonçalo em Movimento que muito nos orgulha. Ela está relacionada com a tradição e com a cultura brasileira, e inserida justamente para que seja divulgada e que mais pessoas venham descobrir e conhecer essa atividade", destaca o secretário de Governo e presidente da Faesg, Fábio Araújo.

Além de ser uma manifestação cultural brasileira que promove a história e a tradição da comunidade afro-brasileira, as aulas de capoeira no projeto são gratuitas e podem se inscrever pessoas de ambos os sexos, de idades a partir de 4 anos.

"Não importa o nível de habilidade. A capoeira tem mudado a vida das pessoas. Além dos alunos, os pais acabam participando das atividades também, o que gera mais sintonia e aproximação entre eles. Aqui no núcleo, visamos muito a participação e parceria da família, e ficamos felizes de ver como isso tem transformado cada aluno", destaca Guilherme Gonçalves, mais conhecido como professor Negãozinho, do núcleo no Pacheco.

Para participar da atividade basta acessar o site www.projetosgemmmovimento.com.br e conferir os núcleos mais próximos.