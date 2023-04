Evento intercultural celebra o Dia dos Povos Indígenas no Rio de Janeiro

O Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, será marcado por um grande evento nos jardins do Museu da República, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nos dias 15 e 16 de abril, a feira intercultural reunirá cerca de 500 indígenas de 25 povos diferentes, com entrada gratuita para adultos, jovens e crianças.

A Associação Indígena Aldeia Maracanã (AIAM) é a idealizadora e realizadora do evento, que conta com o apoio institucional do Museu da República e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A AIAM é formada por indígenas de diversas etnias que vivem tanto em contexto urbano no Grande Rio quanto nas oito aldeias Guarani e Pataxó dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Maricá.

Além da feira artesanal com 90 barracas de expositores indígenas, o evento oferecerá diversas outras atrações. Os visitantes poderão participar de rituais, cantos e danças tradicionais, além de conhecer um espaço dedicado às ervas medicinais e participar de rodas de contação de histórias por indígenas associados da AIAM.

No sábado, será exibido o curta-metragem "Abya Yala", seguido de um debate sobre a questão dos indígenas em contexto urbano. No domingo, o segundo curta-metragem, "A Saga da Aldeia Maracanã", será exibido, seguido de uma mesa de debate sobre as origens, conquistas e lutas atuais do movimento indígena.

A presença de 25 povos indígenas está confirmada: Guarani, Pataxó, Puri, Fulni-ô, Tukano, Kaingang, Guajajara, Ashaninka, Tikuna, Tupinambá, Baniwa, Waurá, Kamayurá, Kayapó, Mehinako, Pankararu, Kariri-Xocó, Karajá, Potiguara, Sateré Mawé, Bororo, Kadiwéu, Kambeba, Ananbé, Kichua e Goitacá.