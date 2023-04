Ingredion seleciona universitários para programa de estágio 2023

A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes para a indústria, tem vagas abertas para o programa de estágio de 2023 da empresa. Com bolsas de mais de R$ 2 mil, além de benefícios, as inscrições podem ser feitas até 8 de maio pelo site (https://99jobs.com/ingredion/jobs/300531). Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar nos períodos da manhã e da tarde em uma das plantas da companhia no país - São Gonçalo (RJ), Balsa Nova (PR), Cabo de Santo Agostinho (PE) ou Mogi Guaçu e São Paulo (SP) – a partir de julho de 2023.

A empresa busca por universitários que se formem entre junho de 2024 e junho de 2025 nos cursos Engenharia Química, de Produção, Mecânica, Alimentos, Bioprocessos, Elétrica, Ambiental ou de Automação; Psicologia; Farmácia; Química; Ciência dos Alimentos; Nutrição; Sistemas da Informação; Ciência da Computação; Administração de Empresas; Relações Internacionais; Comércio Exterior; Economia; Logística; Comunicação Social; Ciências Sociais.

Os estagiários selecionados vão fazer parte dos times de Recursos Humanos, Talent Acquision, TI, Qualidade, Assuntos Regulatórios, Produção, Engenharia, Segurança e Meio Ambiente, Comércio Exterior, Comercial, Logística e Atendimento ao Cliente. O processo seletivo conta etapas onlines e presenciais com testes, desafios, dinâmicas e entrevistas com gestores.

“Na Ingredion, o programa de estágio é uma prioridade e temos estagiários em praticamente todas as áreas da empresa atualmente. Esse é o período para que jovens profissionais absorvam conhecimento e se desenvolvam em suas carreiras”, explica Santiago Bellotti, diretor de RH para Operações da Ingredion América do Sul. “Somos uma empresa onde as pessoas são valorizadas, bem-vindas e fazem parte de um time diverso com profissionais experientes que buscam crescer, aprender, se desenvolver e ser bem-sucedidos juntos”, completa.

“Trabalhar na Ingredion tem sido uma experiência engrandecedora em todos os aspectos, não apenas profissionalmente. Além de um ambiente diverso e inclusivo, aqui eu entro em contato diariamente com pessoas de diferentes nacionalidades e de culturas distintas. Mas o que me faz mais feliz aqui é ter um time que me apoia e auxilia em todas as minhas dificuldades, me permitindo errar sem ser julgada e aprender com cada experiência”, explica Vitoria Varella, estagiária de Business Development do escritório da Ingredion em São Paulo. Para Marcelo Holanda, estagiário de Comércio Exterior do escritório de São Paulo, ser estagiário na Ingredion tem sido uma experiência incrível. “Desde que comecei a trabalhar aqui, fiz parte de diversos projetos e iniciativas que impulsionaram o meu crescimento e me ajudaram a desenvolver tanto como pessoa quanto como profissional”, conta.

Fundada em 1906, nos Estados Unidos, a Ingredion é uma empresa global que trabalha para transformar a vida das pessoas por meio de soluções em ingredientes de origem natural usadas por mais de 60 diferentes setores da indústria, como alimentos, bebidas, papel, nutrição animal, farmacêutico, higiene pessoal, entre outros. No Brasil a empresa conta com quase 2 mil colaboradores. Para mais informações sobre o programa de estágio da Ingredion de 2023, confira o site (https://99jobs.com/ingredion/jobs/300531).