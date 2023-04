São Gonçalo Shopping e SEBRAE realizam evento de empreendedorismo

Entre os dias 11 e 13 de abril, o São Gonçalo Shopping, promoverá, em parceria com o SEBRAE, o evento de empreendedorismo Inspira São Gonçalo. A iniciativa reúne pequenos e médios empresários gonçalenses de diversos ramos para compartilhar histórias e dicas sobre gestão financeira.

O evento é gratuito e acontece de terça a quinta-feira, das 9h às 11h, no espaço em frente à loja Ortobom. A ação uma oportunidade para os participantes aprenderem com empresários experientes e melhorarem suas habilidades de marketing, comerciais e de gestão financeira. Além disso, o Inspira São Gonçalo reúne palestrantes gonçalenses com diversas histórias de sucesso no universo do empreendedorismo.

Entre os convidados estão: Naíra Silva, Analista de Negócios Digitais na Coordenação de Mercado do Sebrae RJ, com graduação em Turismo pela Universidade Veiga de Almeida e pós-graduação em Marketing Digital pela Faculdade Descomplica; Mechelle Gonzaga, criadora do Poderosa na Chapa, que é chef com sete anos de experiência em catering para eventos, incluindo shows e carnavais; Chico Marins, economista com ampla experiência em consultoria e gerenciamento de projetos; Sthefany Rayanne Araújo da Silva, Analista na Coordenação de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae RJ, com graduação em Publicidade e especialização em Finanças; e Alexandre Nardi, consultor de negócios do Sebrae RJ com mais de 23 anos de experiência, formado em Administração de Empresas e atualmente estuda Educação Física.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no site oficial do São Gonçalo Shopping- https://saogoncaloshopping.com.br/fique-por-dentro/inspira-sao-goncalo.htm

Programação completa - Inspira São Gonçalo

11 de abril – terça-feira

09h - Alexandre Medeiros Nardi: Como se tornar um Microempreendedor Individual

10h - Francisco Marins: Da pipoca ao reinado

12 de abril – quarta-feira

9h - Palestra Naíra: Como otimizar suas mídias sociais

10h - Mechelle Gonzaga: Como se tornar uma Mulher Poderosa

13 de abril – quinta-feira

09h - Sthefany Rayanne Araújo da Silva: Dicas para aprimorar sua gestão financeira.

10h - Marcio Picanço: Ações de Desenvolvimento para São Gonçalo

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5

Tel.: (21) 3514 3850

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping