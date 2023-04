Instituto abre inscrições para cursos livres profissionalizantes em Niterói

O Instituto Jelson da Costa Antunes - IJCA receberá, de 03 a 16 de abril, inscrições para o programa Oficina do Ensino em quatro cursos livres: Auxiliar Administrativo (manhã e tarde, 25 vagas em cada turno), Auxiliar de Operações Logísticas (manhã e tarde, 25 vagas em cada turno), Auxiliar de Manutenção Veicular (manhã, 25 vagas) e Trilha Tecnológica: ferramentas digitais para o mercado de trabalho (tarde, 30 vagas). Todos os cursos são gratuitos e presenciais e ocorrerão na sede do IJCA, em Niterói.

O Trilha Tecnológica - ferramentas digitais para o mercado de trabalho terá duração de dois meses e os interessados devem ter entre 15 e 29 anos. Serão apresentados os módulos: Desvendando o Windows, Word na Prática, PPT para Apresentações, Excel na Real, Tecnologias para o Futuro, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Biotecnologia e Realidade Virtual.

Para os demais cursos, a faixa-etária é de 18 a 29 anos e a duração é de cinco meses. No curso livre de Auxiliar de Operações Logísticas, os participantes vão aprender a Administração de Materiais, o Sistema de Informações Logísticas, o Direito Aplicado à Logística, a Gestão de Transporte e Distribuição, o Software Excel e a Estatística Aplicada à Logística.

As disciplinas no curso de Auxiliar Administrativo serão: Relações Interpessoais, Técnicas de Apresentação, Técnicas de Atendimento, Redação Empresarial, Introdução à Contabilidade, Rotinas Administrativas, Departamento Pessoal, Técnicas de Arquivo e Inclusão Digital.

Quem participar das aulas de Auxiliar de Manutenção Veicular, vai aprender sobre Metrologia, Ferramentas Adequadas, Motor a Diesel, Eixo Traseiro, Suspensão e Geometria de Direção, Caixa de Mudança, Freio Pneumático, Injeção Eletrônica a Diesel PLD/ADM, Fundamentos da Elétrica; Fusíveis, Cálculo de Corrente Elétrica e Cabos, Bateria, Alternador, Motor de Partida, Instalação e Confecção de Chicotes, Diagrama de Circuitos e Diagnóstico e Falhas em Veículos Pesados.

Os participantes do programa Oficina do Ensino terão a formação no Projeto de Vida, uma atividade transversal ao curso e tem como foco o desenvolvimento pessoal do jovem, passando pelo autoconhecimento, planejamento pessoal e elaboração de metas. Realizado ao longo do curso em encontros mensais, são desenvolvidas atividades que buscam possibilitar os jovens a conhecerem os seus potenciais e pontos fortes.

Os canditados precisam cursar a partir do 9° ou ter concluído o ensino médio | Foto: Divulgação/ IJCA

Os candidatos devem estar cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou ter concluído o ensino médio em escolas da rede pública de ensino e ser residente de algum dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí ou Maricá. Os cursos são gratuitos, sem taxa de inscrição e fazem parte do programa Oficina do Ensino realizado pelo Instituto JCA há 18 anos.

As inscrições, junto ao edital e pré-requisitos, estarão disponíveis, de 03 a 16 de abril, no site institucional do IJCA: www.ijca.org.br e nas redes sociais (Facebook e Instagram) pelo perfil: instituto.jca. O processo seletivo consiste em preenchimento do formulário de inscrição e envio de documentos, análise socioeconômica e dinâmica de grupo. Quem precisar ou não tiver acesso poderá fazer a inscrição presencial no IJCA com agendamento prévio obrigatório via WhatsApp: (21) 97108-0952.

SOBRE O IJCA

Desde a fundação, em 2004, o Instituto Jelson da Costa Antunes - IJCA contribuiu com a inserção de mais de 4 mil de origem popular em espaços profissionais, primeiro emprego, escolas técnicas e de formação superior, além de apoiar direta e indiretamente mais de 50 mil pessoas nos 18 anos de existência ao articular e fomentar ações com parceiros do ecossistema socioeducativo, conectando a educação com as formações artísticas, culturais e esportivas. Ele está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Baldeador – Niterói.

SERVIÇO:

Inscrições Gratuitas para Cursos Livres Profissionalizantes no IJCA

Cursos: Auxiliar Administrativo (manhã e tarde, 25 vagas em cada turno), Auxiliar de Operações Logísticas (manhã e tarde, 25 vagas em cada turno), Auxiliar de Manutenção Veicular (manhã, 25 vagas) e Trilha Tecnológica: ferramentas digitais para o mercado de trabalho (tarde, 30 vagas).

Local: IJCA (Instituto Jelson da Costa Antunes) - Rodovia Amaral Peixoto, 2504, Baldeador – Niterói. Inscrições de 03 a 16 de abril de 2023. Gratuitos – sem taxa de inscrição – Local de inscrição: Facebook e Instagram: @Instituto.JCA, Site Institucional: www.ijca.org.br/