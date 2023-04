Inscrições de novas vagas para Transporte Universitário 2023.1

A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário, vai abrir novos cadastros para processo seletivo de preenchimento de vagas do Transporte Universitário para este primeiro semestre de 2023. As inscrições acontecerão entre os dias 10 e 12 de abril (de segunda a quarta-feira), das 8h às 17h, na sede do Espaço Universitário, que fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, ao lado da Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o coordenador do Espaço Universitário, Henrique Souza, os estudantes interessados em participar do cadastro deverão passar por uma entrevista realizada por assistentes sociais. E ainda apresentar toda documentação requerida no processo seletivo.

"As vagas disponíveis para a utilização do ônibus universitário sempre serão disponibilizadas para a população através de processo seletivo. A prefeitura tem trabalhado intensamente para aprimorar e entregar o serviço do Espaço Universitário para quem precisa", comentou.

A divulgação do resultado da primeira chamada estará disponível no site da Prefeitura de Itaboraí, no dia 14 de abril (sexta-feira). Para mais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato através dos canais de atendimento online ou presencialmente no Espaço Universitário, no Centro.

Documentos necessários (em envelope)– Comprovante de matrícula;

– Comprovante de residência;

– 01 (uma) foto 3×4;

– Cópias do RG e CPF do aluno;

– Grade curricular atualizada

– Comprovantes de renda do núcleo familiar (contracheques ou carnê do INSS, no caso dos autônomos) ou Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

– Comprovantes de despesas fixas de toda família – água, luz, telefone, prestações de casa/aluguel, internet;

– Comprovantes de despesas com medicação para tratamento de doença crônica comprovada por laudo médico;

– NIS (candidatos inseridos no programa Auxílio Brasil, deverão trazer a folha resumo que comprove ser beneficiário).

Serviço

Novos cadastros Transporte Universitário 2023.1

Datas: de 10 a 12 de abril

Resultado: 14 de abril

Horário: de 8h às 17h

Local: Espaço Universitário

Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro

(ao lado da Secretaria Municipal de Educação)