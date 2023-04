Prefeitura de Maricá convoca aprovados no concurso público da Somar

A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), publicou o edital de convocação de 37 candidatos classificados e habilitados no concurso público realizado em julho de 2022. Todas as informações sobre o edital podem ser encontradas na página 48 da edição 1435 do Jornal Oficial de Maricá (JOM), disponível no link www.marica.rj.gov.br/jom/ed-1435.

O candidato deverá se apresentar às 8h30 dos dias 09 e 11 de maio, para o exame médico admissional, munido dos documentos e exames pré-admissionais, assim como os formulários que compõem os anexos III e IV, devidamente preenchidos. O exame será realizado no Instituto de Seguridade Social de Maricá (ISSM), localizado na Rua Amadeu Pugliese, nº 28, Mumbuca. O não comparecimento ao exame médico admissional na data e horários especificados no edital implicará na renúncia do classificado e, consequentemente, na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

Entre os documentos pessoais obrigatórios estão originais e cópias do RG, CPF, registro do Conselho Regional de Classe, Certidão de regularidade do respectivo conselho, registro civil de nascimento ou casamento, certificado de reservista, alistamento militar, de Dispensa de Incorporação/isenção ou Carta Patente, Título de Eleitor, junto com comprovante de votação da última eleição ou justificativa da ausência ou declaração de quitação eleitoral, entre outros documentos comprobatórios.

Ao ser aprovado no exame médico, o classificado deverá realizar a retirada do kit admissional (controle de documentos necessários para a posse) no setor de Recursos Humanos da Somar, situado na Rua Raul Alfredo de Andrade, s/n, Caxito, Maricá. A posse e o exercício serão dados somente para aquele(a) que apresentar todos os documentos obrigatórios (original e cópia), relacionados no Anexo I do presente edital, juntamente com o atestado admissional emitido pelo Instituto de Seguridade Social de Maricá – ISSM.

Concurso público para a Somar

A Somar realizou o concurso público em julho de 2022 com oferta de 101 vagas distribuídas entre os cargos de Auxiliar de Topógrafo, Técnico Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações, Técnico em Segurança do Trabalho, Topógrafo, Administrador e Analista Administrativo. O concurso teve como banca organizadora o Centro Universitário Filadélfia (Unifil).