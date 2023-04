Maricá sedia competição internacional de handebol de praia

As inscrições para a participação no Circuito Brasileiro estão abertas e a expectativa é de ter mais de 30 equipes inscritas - Foto: Divulgação

As inscrições para a participação no Circuito Brasileiro estão abertas e a expectativa é de ter mais de 30 equipes inscritas - Foto: Divulgação

Maricá vai sediar em abril duas grandes competições: a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia de 2023, que acontece entre os dias 20 e 23/04; e a 1ª etapa do Global Tour Beach Handball, torneio da Federação Internacional de Handebol (IHF), entre os dias 26 e 30/04. As competições terão entrada gratuita e vão acontecer na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, com participação das seleções do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, México, Uruguai e Chile. O evento tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Para o diretor de handebol de praia da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), Gulliver Esteves, a competição vai ajudar a pleitear uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"Esse é mais um passo dado até o nosso objetivo final: queremos mudar a realidade em nosso país e também no mundo. A etapa do Circuito Brasileiro e o Global Tour são dois eventos que a gente vem fazendo em parceria com a Prefeitura de Maricá. Mostra que a cidade, além de ser a capital nacional do handebol de praia, agora é a capital internacional da modalidade, sendo uma referência mundial", afirma Esteves.

"Este evento vai movimentar positivamente a economia da cidade em diversos aspectos, tanto para o setor hoteleiro quanto para os bares e restaurantes. No âmbito escolar, queremos popularizar o esporte ainda mais na nossa cidade e, para isso, realizaremos oficinas com professores e alunos da rede de ensino, onde atletas da seleção brasileira vão ensinar técnicas para iniciação na modalidade, dando seguimento ao que começamos em setembro de 2022 durante o evento Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia", destaca o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

O time masculino do Brasil, anfitrião do campeonato, conquistou o título na última edição do ANOC World Beach Games, o bronze no Campeonato Mundial de Handebol de Praia Masculino da IHF 2022, na Grécia, e é o atual campeão do Campeonato Sul e Centro-Americano de Beach Handball. Nas seleções masculinas, estão confirmadas as participações da Argentina, Brasil, Chile, Portugal, Uruguai e Estados Unidos. Já nas equipes femininas serão do Brasil, Argentina, Chile, México e Estados Unidos.

“É sempre muito importante receber eventos de grande porte na nossa cidade. O Global Tour de Beach Handball é a primeira etapa do campeonato mundial, ou seja, os melhores da modalidade jogarão nas nossas areias. Sem contar na vivência que nossos alunos, tanto da rede municipal de ensino quanto dos nossos projetos socioesportivos, terão nas oficinas que serão realizadas com os atletas. Maricá só ganha!”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Maricá, Carlos Vagner Frauches.

Campeonato Brasileiro

As inscrições para a participação no Circuito Brasileiro estão abertas e a expectativa é de ter mais de 30 equipes inscritas no masculino e no feminino, nas categorias juvenil e adulto. A arena montada para a competição vai ser a maior já vista em um evento da modalidade, com a capacidade para cerca de 3,5 mil pessoas.

“É um prazer para a Codemar viabilizar, ao lado da Secretaria de Esporte e Lazer, mais um evento desta proporção, que motiva e incentiva os jovens da cidade a práticas saudáveis e que podem gerar emprego e renda no futuro, caso se profissionalizem e façam do esporte uma carreira. Isso é desenvolvimento e cidadania”, comenta o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Handebol de Praia fomenta o turismo na cidade

Em setembro de 2022, a cidade sediou o Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia com a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca – as três competições nas categorias adulto e juvenil – e o Desafio Internacional, com Brasil x Argentina no feminino e Brasil x EUA no masculino. O grande evento reuniu cerca de dez mil pessoas na altura da Rua 13, na Praia da Barra, para assistir aos jogos, fomentando o turismo esportivo na cidade. O número de atletas profissionais, amadores e equipes técnicas nacionais e internacionais foi de 1,5 mil pessoas.

Devido ao aumento do fluxo de turistas, a capacidade de hospedagem de hotéis e pousadas do município chegou a 95% dos leitos ocupados. Foram reservados 560 quartos nos hotéis e pousadas da cidade para as equipes técnicas dos times participantes.