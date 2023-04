IFRJ: vagas para técnico-administrativo em várias regiões; confira!

Com vagas para a Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e Sul-Fluminense, o concurso público para técnico-administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) é uma boa oportunidade para quem procura estabilidade.

São oferecidas 11 vagas, para cargos de níveis médio/técnico e superior, com remunerações que vão de R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66, respectivamente, já incluso o auxílio-alimentação de R$ 458. Há ainda benefícios como vale transporte e ressarcimento de plano de saúde, além das vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.

Para o nível médio, as vagas são para Técnico de Laboratório nas áreas de Química e Informática. Já para nível superior, as vagas são para os cargos de Bibliotecário, Engenheiro, Médico e Nutricionista. Há reserva para pessoas com deficiência e negros (pretos ou pardos).

Prazo

Para garantir a participação é preciso realizar a inscrição, até o dia 9 de abril, no site do Instituto Selecon, organizador do concurso. É necessário preencher o formulário com todos os dados solicitados e em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa que é de R$130 para cargos médio/técnico e R$190 para cargos de nível superior. O pagamento poderá ser efetivado até 10 de abril. Somente após o pagamento a inscrição é efetivada

O concurso será composto por uma Prova Objetiva, prevista para 21 de maio, para todos os candidatos, com questões de Língua Portuguesa, Legislação e Ética e Raciocínio Lógico. Haverá ainda questões de Informática para os candidatos aos cargos de nível médio/técnico e de Conhecimentos Específicos para os nível superior, que terá também Avaliação de Títulos. O resultado final das notas da prova objetiva será divulgado no dia 16 de junho e a homologação do concurso está prevista para 15 de agosto.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período

Concurso IFRJ

Vagas: 11

Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

Inscrições: 6 de março a 9 de abril de abril, pelo site www.selecon.org.br.

Edital e informações: www.selecon.org.br.