Prefeitura de Maricá abre 2 mil vagas para o Passaporte Universitário

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, publicou no Jornal Oficial de Maricá (JOM) desta sexta-feira (31/03) o novo edital do programa Passaporte Universitário, com a oferta de duas mil bolsas integrais para cursos de graduação em universidades particulares credenciadas. O programa de concessão de bolsas totalmente gratuitas foi reformulado e as inscrições começam na segunda-feira (03/04) e a prova classificatória acontecerá no dia 07/05.

Para solicitar a inscrição no processo de aptidão, o candidato deverá fazê-lo somente pela internet, a partir das 12h do dia 03/04 até as 12h do dia 18 de abril de 2023, acessando o endereço eletrônico: http://portal.coseac.uff.br/passaporteuniversitario202. A prova de aptidão será realizada na cidade de Maricá pela Coordenação de Seleção Acadêmica – Coseac UFF, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Os endereços dos locais de realização da prova constarão no cartão de confirmação de inscrição (CCI).

O edital completo está disponível no Jornal Oficial de Maricá – JOM (https://www.marica.rj.gov.br/jom/) e no portal do Programa Passaporte Universitário (http://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/).

Participação no processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estar em condição de refugiado; residir em Maricá há no mínimo três anos, com contagem imediatamente anterior ao período da inscrição; possuir o Ensino Médio completo ou equivalente; ser aprovado em processo de aptidão acadêmica organizado pelo Poder público; possuir renda familiar não excedente a seis salários mínimos.

Para fins de apuração de renda familiar mensal, entende-se como grupo familiar o conjunto de moradores que habitam em um mesmo domicílio, possuindo ou não grau de parentesco entre si, que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquele grupo familiar.

Distribuição de bolsas

Grupo I: Estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas em Maricá, ou oriundos de instituição privada em Maricá, cuja totalidade do ensino médio tenha sido custeada com bolsa de 100% de desconto, ofertada pela instituição de ensino; e cuja renda familiar não exceda seis salários mínimos. Para esse grupo são ofertadas ao todo 780 vagas, sendo 78 destinadas a pessoas com deficiência.

GRUPO II: Ampla Concorrência. Estudantes que concluíram o Ensino Médio em escola pública ou privada, cuja renda familiar não exceda seis salários mínimos. Ao todo, 975 vagas foram ofertadas para este grupo, sendo 97 destinadas a pessoas com deficiência.

GRUPO III: Para servidores públicos municipais efetivos foram destinadas 195 vagas, sendo 19 designadas a pessoa com deficiência.

GRUPO IV: Ampla Concorrência – Para ter acesso ao curso de Medicina, a renda familiar será medida em proporção ao salário da família, cabendo o benefício àquele cujo valor do curso comprometa no mínimo 40% da renda familiar. Do total de 50 vagas, cinco são destinadas a pessoas com deficiência.