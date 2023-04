Maricá altera itinerário de vermelhinhos neste domingo (02)

Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza neste domingo (02/04), das 8h às 11h, algumas alterações no percurso das linhas E11 (Centro X Araçatiba) e E13 (Rodoviária X Parque Nanci – via Itapeba), que circulam pela região central da cidade, devido à procissão do Domingo de Ramos.

Os ônibus da linha E11 (Centro X Araçatiba) sairão da Rodoviária do Povo, no Centro, e seguirão em direção à Praça Tiradentes pela Av. Roberto Silveira. A alteração no trajeto acontece após a Rua Dr. Milton de Souza Pacheco, quando os vermelhinhos seguem pelas ruas Alberto Rangel e Rua Fernando Henrique Assunção. O ponto final será mantido, na Praça Tiradentes.

No retorno à Rodoviária, os coletivos passarão pela Rua Álvares de Castro e seguirão pelas ruas Nove, Av. Prefeito Odenir Francisco da Costa, Rua Boaz Velasco e Rua Gabriel Henrique de Farias Junior (que fica ao lado do CEM Joana Benedicta Rangel) até a Rua Domício da Gama. A partir daí, o trajeto será normal.

Na linha E13 (Rodoviária X Parque Nanci – via Itapeba) os impactos do evento serão menores. A ida segue normal, sem alterações. A volta conta com a inclusão das ruas Abreu Rangel Sodré e Domício da Gama no trajeto, após a passagem dos coletivos pela Rua Clímaco Pereira. Logo após, o percurso segue normal até seu destino final na Rodoviária do Povo, no Centro.