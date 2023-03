Com salários de até R$ 10 mil, CREA-RJ realiza concurso para vários cargos

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Selecon - Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ) seguem abertas até o dia 10 de abril. O certame é destinado à contratação imediata de profissionais de níveis médio e superior para vários cargos. A oferta inicial é de 38 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 10.302,00, além de benefícios como vale-refeição ou vale-alimentação, vale transporte, auxílio-creche e plano de saúde.

As oportunidades estão distribuídas entre a coordenação regional, no Rio de Janeiro, e pelas inspetorias do CREA em diversos municípios.

Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Selecon <www.selecon.org.br>, organizar até o dia 10 de abril. É preciso acessar o site, preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, que é de R$ 80,00 para as carreiras de nível médio e de R$ 100,00 para as de nível superior.

Cargos oferecidos

Os cargos oferecidos para nível médio são: Agente administrativo e Agente de Fiscalização. Já para quem tem nível superior há vagas para Administrador, Analista de tecnologia da informação, Arquivista, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Geólogo e Psicólogo. Há vagas para cidades de todas as regiões do estado.

Para o cargo de Agente de Fiscalização é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação tipo "B". Já para concorrer aos cargos de nível superior, os candidatos deverão ter diploma de graduação e registro ativo no seu respectivo conselho de classe.

O concurso será realizado em duas etapas: Provas Objetivas e Discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 2 de julho. As provas serão realizadas nos Municípios de Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goytacazes e, em caso de necessidade, em municípios limítrofes.

O resultado final está previsto para o dia 14 de agosto. O concurso terá validade de dois anos, após a homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do CREA-RJ.

