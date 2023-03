Detran.RJ divulga calendário de Vistoria Itinerante de abril

As vagas já estão disponíveis - Foto: Divulgação/Detran.RJ

No mês de abril, o Detran.RJ vai realizar o programa Vistoria Itinerante em 24 municípios, oferecendo mais serviços para o interior do Estado. Com esta iniciativa, o departamento leva o formato móvel de atendimento para cidades que não possuem posto de vistoria, proporcionando mais comodidade aos moradores da região.

As vagas já estão disponíveis. Para utilizar o serviço, basta realizar o agendamento pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

No serviço, é possível realizar serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE ABRIL: