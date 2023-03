Prefeitura de Maricá abre inscrições para cursos nesta quarta-feira (29)

. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria de Trabalho em parceria com o Instituto Brasil Social (IBS) - Foto: Divulgação

A Prefeitura abre nesta quarta-feira (29/03) as inscrições do programa Qualifica Maricá com oferta de 1.350 vagas em 13 cursos gratuitos. Deste quantitativo, 30% das oportunidades são destinadas exclusivamente para participantes dos programas sociais do município e para pessoas com deficiência. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria de Trabalho em parceria com o Instituto Brasil Social (IBS).

Neste ano foram incluídos mais dois cursos: Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (instalação de placas solares) e Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial. Além dos cursos, o programa ganha mais um polo, o de Ponta Negra, totalizando cinco unidades – os demais ficam em Itaipuaçu, Inoã, Condado e Centro.

“Os cursos estão proporcionando mudança de vida real para os moradores da cidade”, destaca o presidente do ICTIM, Carlos Senna. Ao longo do primeiro ano, o Qualifica Maricá se tornou referência em qualificação profissional no município e formou mais de 2.200 pessoas.

O secretário interino de Trabalho, Alessandro Coutinho, enfatizou que os alunos desenvolvem aptidões técnicas essências para desenvolverem suas atividades. “Investindo em qualificação agora que vamos construir um futuro com profissionais mais capacitados para concorrer no mercado de trabalho a cada dia mais competitivo”, afirmou.

Inscrições

A inscrição para o Qualifica Maricá deverá ser realizada por meio do site www.qualificamarica.com.br e acontecerá a partir do dia 29 de março, às 9h, e seguirá até o dia 9 de abril, às 23h59h. Para se inscrever, é necessário possuir documento de identificação civil, CPF, comprovante de residência e telefone. No dia 10 de abril será realizado o sorteio para seleção dos candidatos, que será divulgado no mesmo dia, no site do projeto.As aulas serão ministradas presencialmente, em um dos cinco polos do projeto (Centro, Condado, Inoã, Itaipuaçu e Ponta Negra), e terão início no dia 17 de abril. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do fundamental completo, com duração total de três meses e carga horária que varia de 160 a 280 horas/aula.

CronogramaPeríodo de inscrição: 29 de março (a partir das 9h) até as 23h59 do dia 9 de abrilSorteio: 10 de abrilDivulgação dos sorteados: 10 de abrilPeríodo de matrícula dos sorteados: 11 e 12 de abrilVerificação de disponibilidade de vagas: 13 de abrilPeríodo de matrícula para aproveitamento de vagas: 13 e 14 de abrilInício das aulas: 17 de abril Saiba os endereços dos polos do Qualifica MaricáCentro - Rua Barão de Inoã, nº 500;Condado - Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 31;Inoã - Rua dos Mamoeiros, Lote 12 - Quadra 02;Itaipuaçu - Avenida Carlos Mariguella, nº 160;Ponta Negra - Avenida Antônio Carlos Jobim, nº 225.