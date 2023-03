Detran-RJ oferece serviços de identificação civil em todo o estado

O Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) promove no próximo sábado (1º) um mutirão para quem precisa realizar serviços de identificação civil. Serão oferecidas cerca de 2,6 mil vagas para primeira e segunda vias da carteira de identidade e carteira SEAP – para visitantes de presos. O atendimento será realizado em 40 unidades em todo o estado.

As vagas estarão disponíveis a partir das 12h de quarta-feira (29), e os agendamentos devem ser realizados no site do Detran. É importante ressaltar que os atendimentos serão realizados somente com agendamento prévio e não haverá atendimento sem agendamento.

O objetivo do mutirão é facilitar o acesso aos serviços de identificação civil e reduzir as filas e o tempo de espera para atendimento. Os documentos solicitados são importantes para diversas atividades, como a retirada de passaportes, abertura de contas bancárias, matrícula em escolas e concursos públicos.

Unidades que prestarão o serviço:

Américas Shopping – 8h às 14h

Angra dos Reis – 8h às 14h

Araruama – 8h às 14h

Búzios - 8h às 14h

Barra Mansa - 8h às 14h

Arraial do Cabo - 8h às 14h

Campo Grande - 8h às 14h

Shopping Estrada - 8h às 14h

Campos dos Goytacazes - 8h às 14h

Ceasa - 8h às 14hCopacabana - 8h às 14h

Gávea - 8h às 14h

Guadalupe Shopping - 8h às 14h

Ilha do Governador - 8h às 14h

Itaperuna - 8h às 14h

Largo do Machado - 8h às 14h

Macaé – 8h às 14hMagé - 8h às 14h

Mangaratiba - 8h às 14h

Méier - 8h às 14h

Nilópolis - 8h às 14h

Niterói (Fonseca) - 8h às 14h

Niterói Shopping – 9h às 15h

Nova Iguaçu Shopping – 10h às 16h

Paraty - 8h às 14h

Petrópolis - 8h às 14h

Queimados - 8h às 14h

Rio das Ostras - 8h às 14h

Rio Shopping - 8h às 14h

São Gonçalo (Neves) - 8h às 14h

Sede do Detran.RJ (Centro do Rio) - 8h às 14h

Shopping Aerotown - 8h às 14h

Shopping Iguatemi - 8h às 14h

Shopping Sulacap - 8h às 14h

Shopping Villar dos Teles - 8h às 14h

Shopping Partage – 10h às 16h

Unapark - 8h às 14h

Vaz Lobo - 8h às 14h

Volta Redonda - 8h às 14h

West Shopping – 10h às 16h