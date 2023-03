Ocyan oferece mais de 30 vagas para profissionais com curso superior

A Ocyan, empresa prestadora de serviços para o mercado de óleo & gás, está com mais de 30 vagas abertas para cargos de coordenador, especialista, gerente, analista e ainda com posições para engenheiros e médicos. A contratação é imediata e os profissionais irão trabalhar nos escritórios da empresa no Rio de Janeiro e em Macaé.

“A Ocyan encoraja a diversidade em seus processos seletivos e estimula a participação de mulheres e pessoas LGBTQIA+ nos processos seletivos, assim como de pessoas negras, com deficiência e +50. Nós temos Grupos de Afinidade voltados para tornar o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e para elevar a diversidade em toda nossa estrutura hierárquica, seja nos nossos escritórios em terra ou nas nossas embarcações no mar”, afirma Nir Lander, Vice-Presidente de Pessoas e Gestão da Ocyan.

As vagas demandam curso superior em cada uma das especialidades, sendo algumas posições executivas, como a gerência de TI e a de coordenação da área de Responsabilidade Social e Diversidade e Inclusão.

A companhia também busca candidatos para as áreas de medicina, engenharia, inteligência de mercado, qualidade, planejamento e sistemas (veja lista de algumas vagas disponíveis ao final do texto).

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem se cadastrar no site da Ocyan, seguindo as instruções específicas para cada posição. A empresa se compromete a avaliar cuidadosamente todas as candidaturas e a oferecer condições de trabalho competitivas, além de um ambiente inclusivo e diversificado para seus funcionários.

O cadastro pode ser feito na página https://www.ocyan-sa.com/pt-br/nossa-gente, no campo Faça Parte da Nossa Equipe.

Confira algumas das vagas em aberto:

Analista de sistemas

Analista planejamento

Analista Qualidade

Coordenação Responsabilidade Social e Diversidade & Inclusão

Engenheiro de Instalações

Engenheiro de Manutenção

Especialista de Conformidade

Especialista de Inteligência de Mercado

Especialista de TI

Especialista SubSea Onshore

Gerente de Engenharia

Gerente de Integridade

Gerente de Projetos

Gerente de Tecnologia

Gerente Financeiro

Médico(a) do Trabalho

Médico(a) Examinador

Sobre a Ocyan

A Ocyan é uma empresa com atitude sustentável e conhecimento para prover soluções para a indústria de óleo e gás que conta com uma frota de cinco unidades de perfuração e dois FPSOs (floating, production, storage and offloading). A companhia desenvolve também projetos SURF, fabricação e instalação de equipamentos submarinos, e presta serviços de manutenção offshore. Mais informações: www.ocyan-sa.com.