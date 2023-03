Concursos públicos reúnem mais de 27 mil vagas no país; confira!

Nesta segunda-feira (27), concursos públicos e processos estão com inscrições abertas em território nacional. Há ao menos, 208 oportunidades abertas que reúnem mais de 27 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos abertos em órgãos federais, estão: Aeronáutica com 25 vagas, BB Tecnologia e Serviços com 138 vagas e Exército, para 1.095 vagas. O órgão com o maior salário é o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, com R$ 32.004,56 para nível superior.

Outras vagas em concursos públicos são ofertadas em Tribunais de Justiça, Conselhos Regionais. Universidades Federais e Secretarias Estaduais. Pelo menos, nesta segunda, três órgãos abrem 18 vagas em cargos para todos os níveis.

Confira outras oportunidades:

AgeRio (Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro) - Vagas: 450 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.615,43 até R$ 12.557,85 / Inscrições: até 3/4

UFF (Universidade Federal Fluminense)/RJ - Vagas: 74 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.795,40 até R$ 9.616,19 / Inscrições: até 5/4

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 36 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.626,40 / Inscrições: até 5/4

Prefeitura de Rio Claro (RJ) - Vagas: 93 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.787,75 até R$ 6.392,45 / Inscrições: de 27/3 até 28/4

Prefeitura de São João de Meriti (RJ) - Vagas: 271 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.424 / Inscrições: até 10/4