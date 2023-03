Rio terá programação especial em Semana Nacional da Busca e Localização de Crianças Desaparecidas

O Governo do Rio de Janeiro preparou uma programação especial para a Semana Nacional da Busca e Localização de Crianças Desaparecidas. A iniciativa prevista por lei, que acontece de 25 a 31 de março tem como objetivo trazer visibilidade ao tema e conscientizar a população sobre a importância de buscar crianças desaparecidas.

De acordo com um levantamento feito pela Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), mais de 80 mil pessoas desapareceram em 2020 no Brasil, sendo 30 mil crianças. Somente no estado do Rio de Janeiro, cerca de 80 crianças e adolescentes desaparecem por mês.

Para combater essa realidade, o Governo do Rio vai realizar diversas ações durante a semana. Serão feitas campanhas de conscientização em diferentes meios de comunicação, além de atendimento presencial em delegacias e postos do Detran.

Também serão realizadas palestras em escolas, para professores e alunos, abordando o tema da busca de crianças desaparecidas. E para dar ainda mais visibilidade à campanha, o Cristo Redentor será iluminado de verde, a cor símbolo da causa.

Ainda segundo a FIA, é muito importante que a população colabore com informações e denúncias que possam ajudar na busca de crianças desaparecidas. A fundação disponibiliza um telefone para denúncias, o Disque-Denúncia Nacional (100), que é gratuito e anônimo.

Contato do Programa SOS Crianças Desaparecidas

Tel: (21) 2286-8337 / (21) 98596-5296

Email: sosfia@fia.rj.gov.br

Site: link