Rio oferece curso de capacitação para jovens em busca do primeiro emprego

O Governo do Rio está oferecendo um curso de capacitação para jovens em busca do primeiro emprego. As inscrições estão abertas até o dia 8 de maio e podem ser feitas pelo site da organização não governamental, responsável por ministrar as aulas.

Com foco em alunos da rede pública estadual, o programa visa preparar os jovens para o desafio do mercado de trabalho, oferecendo aulas sobre Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Desde o início da parceria, há quase três anos, mais de 12 mil vagas no curso já foram preenchidas pelo Instituto PROA.

Ao final do curso, os alunos estarão aptos a participar de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.

Para participar do curso, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. As aulas começam no dia 15 de maio e as inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto PROA até o dia 8 de maio.

Essa iniciativa é uma grande oportunidade para os jovens que desejam se capacitar e ingressar no mercado de trabalho. Com o conhecimento adquirido durante o curso, os alunos terão mais chances de conseguir uma posição de início de carreira e um futuro promissor.

A ação é em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-RJ), a Procter & Gamble (P&G) e o Instituto PROA.