Natura e Avon abrem inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

As inscrições foram abertas no dia 10 deste mês - Foto: Divulgação

As inscrições foram abertas no dia 10 deste mês - Foto: Divulgação

Natura e Avon, marcas que integram a holding de cosméticos Natura &Co, dão início ao processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2023. A seleção é realizada em parceria com a Eureca, consultoria jovem-cêntrica que busca construir pontes entre gerações e ressignificar o que é talento para o mercado. As inscrições foram abertas no dia 10 deste mês.

As vagas são voltadas para pessoas com idade entre 17 e 24 anos (até o término do contrato), com carga horária de seis horas por dia, e que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental ou médio em uma instituição de ensino da rede pública. Alguns dos benefícios são vale-refeição, vale-transporte ou fretado; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida; 40% de desconto em dez produtos Natura&Co por mês e auxílio home-office para aprendizes em modelo híbrido.

O processo será realizado em três etapas. Na primeira, após escolher a vaga e verificar todos os requisitos, o candidato deverá fazer seu cadastro e deixar o perfil completo e atualizado na plataforma da Eureca. Todas as atualizações do Programa Jovem Aprendiz serão repassadas através do e-mail registrado.

Como próximo passo, até 29 de março, os jovens deverão completar a sua jornada da Trilha Online — um formulário de “fit cultural” que avaliará a conexão do aspirante com a cultura da empresa. Depois, inicia-se a etapa do “Formulário Garra”, baseado na metodologia Garra, momento em que a empresa irá mapear a compatibilidade do perfil do candidato com a missão e a cultura da organização, além das necessidades de cada área. A partir daí, os aprovados passarão pela etapa de preparação, aquecimento e esclarecimento de dúvidas, que ocorrerá no início de abril, seguida das entrevistas com a liderança.

O Programa Aprendiz 2023: Aqui sua voz ecoa! busca ser uma porta de entrada para novos talentos, oferecendo uma jornada que estimule seu potencial e que os desenvolva e desafie. As empresas Natura&Co são líderes no setor de cosméticos, buscam transformar a sociedade a partir de um novo jeito de fazer negócios, promovendo a conservação ambiental, a inclusão e a diversidade como temas prioritários em suas agendas. Por isso, procuram candidatos que tenham paixão pela inovação e vontade de gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.

Aos interessados que quiserem se inscrever, basta acessar o site e participar de todas as etapas de seleção. Para maiores informações consulte a página oficial do processo seletivo.

Sobre a Eureca

A Eureca é uma consultoria jovem-cêntrica que busca construir pontes entre gerações e ressignificar o que é talento para o mercado. Criada em 2008, a empresa se especializou no comportamento das juventudes e sua relação com o mercado de trabalho. Atua na realização de programas de marca empregadora, processos seletivos com foco na experiência do candidato e com programas de desenvolvimento customizados para jovens talentos de grandes empresas. A Eureca aposta nas juventudes como chave para a transformação da sociedade e das organizações, colaborando para criar ambientes mais justos, diversos e de alta performance.

Sobre a Natura &Co

A Natura &Co é composta por quatro marcas, a Natura, Avon, The Body Shop e Aesop, unidas pelo propósito de gerar impacto social através de suas práticas comerciais sustentáveis e éticas. Acreditamos que a beleza pode ser uma força para o bem. Isso pode ser uma força para as pessoas, uma força para a mudança. Faz parte da nossa natureza preocuparmo-nos com isso. Estamos determinados em fazer a diferença pelo planeta e pelas pessoas, abastecendo sustentavelmente os nossos ingredientes. Promovendo o comércio justo com os nossos fornecedores. Estando sempre contra os testes nos animais. E defendendo a beleza étnica. Partilhamos um objetivo comum de ser uma força para o bem. Link