Detran-RJ começa a atender idosos, gestantes, lactantes e PCDs sem agendamento em todo o estado

A partir de hoje (23), o Detran.RJ passará a atender idosos (acima de 60 anos), gestantes, lactantes e pessoas com deficiência sem necessidade de agendamento prévio em todos os postos de Identificação Civil nos 92 municípios do Estado do Rio. O atendimento a este público será prioritário, por ordem de chegada.

Os serviços oferecidos nos postos de Identificação Civil são: primeira e segunda vias da carteira de identidade, carteira de identidade especial para pessoas com deficiência e Cartão PCD, carteira de identidade social, renovação de RG, certidão de identificação civil, entre outros.

“O Detran vem oferecendo, cada vez mais, serviços sem agendamento ou mais digitais para garantir um melhor atendimento ao cidadão fluminense em geral. Com a nova medida, garantimos também um atendimento prioritário a idosos, PCDs, gestantes e lactantes nas nossas unidades de Identificação Civil. Em breve, outros serviços serão oferecidos para este público também sem agendamento, em outras áreas do departamento”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Também vale ressaltar que, recentemente, o Detran.RJ divulgou uma lista com 28 postos de identificação civil do estado que estão atendendo cidadãos de todas as idades sem necessidade de agendamento prévio. Nesses postos, o atendimento é por ordem de chegada - mas PCDs, gestantes, lactantes e idosos têm garantido o atendimento prioritário. Até o fim de março, o setor de Habilitação também está atendendo todos os cidadãos fluminenses, de qualquer idade, sem agendamento, em 20 postos do estado.

A relação dos 28 postos de identificação civil e dos 20 postos de habilitação que atendem todos os usuários (de qualquer idade) sem agendamento está no link abaixo: https://www.detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp?doc=12063&cod=14&tipo=exibe_noticias&pag_noticias=true

Posto Detran.RJ Acessível

Desde 2021, quando foi reinaugurado, o Posto Detran.RJ Acessível, que fica na região central do Rio, já vem atendendo com exclusividade idosos e pessoas com deficiência. A partir desta quinta-feira, passará a atender também gestantes e lactantes para os serviços de identificação civil.

O posto Detran.RJ Acessível – PCD está localizado na Avenida Francisco Bicalho, 234, em São Cristóvão (com entrada pela Rua Idalina Senra, 35). Foi o primeiro posto de Detran em todo o país a atender exclusivamente idosos e pessoas com deficiência.