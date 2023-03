CRAS Itinerante leva diversos serviços gratuitos para Vila Gabriela, em Itaboraí

O bairro de Vila Gabriela recebe, até a próxima sexta-feira (24/03), das 9h às 16h, o projeto CRAS Itinerante, que fica estacionado na Escola Municipal Neusa da Silva Salles. Realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), a ação conta com diversos serviços oferecidos para a população de forma gratuita.

Nesta edição, serão oferecidos os serviços de cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), principal porta de entrada para programas sociais, como Auxílio Brasil, demais benefícios ofertados pelo Governo Federal e serviços da Política de Assistência Social. Além disso, a população também contará com serviços do Vale Social, como Carteira de Identificação do Autista e cartão de estacionamento para uso de Pessoas com Deficiência (PCD) ou pessoas com mais de 60 anos. Os atendimentos com assistentes sociais e corte gratuito de cabelo acontecerão, excepcionalmente, até quinta-feira (23/03), das 9h às 16h. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, ressaltou a importância do projeto itinerante para os moradores do município.

"Como já passamos por mais de 80 bairros entre 2021 e 2022, iniciamos o calendário deste ano retornando as localidades com maior demanda, onde o número de atendimentos foi maior. Importante ressaltar que é a população quem nos diz onde devemos estar à medida que nos recebe e faz uso dos nossos serviços", disse o secretário. A Escola Municipal Neusa da Silva Salles fica localizada na Rua Américo Salles, Vila Gabriela.

Serviço

CRAS Itinerante

Data: até 24/03/2023

Horário: das 9h às 16h

Local: Escola Municipal Neusa da Silva Salles

Endereço: Rua Américo Salles, Vila Gabriela