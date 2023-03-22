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Mais de 40 cursos gratuitos online na Fiocruz: confira

Os cursos são uma ótima oportunidade para incrementar o currículo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de março de 2023 - 09:24
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) -

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) oferece 44 cursos gratuitos em diferentes categorias e modalidades. As capacitações são 100% online.

As qualificações abordam temas como educação e gestão em saúde; comunicação, doenças transmissíveis, doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, entre outros. Os cursos são uma ótima oportunidade para incrementar o currículo.

Os cursos são livres, gratuitos e têm início imediato. O público alvo da maioria das capacitações é profissionais da área da saúde, no entanto, qualquer pessoa pode se inscrever e participar.

Porém, na maioria dos cursos, o certificado de conclusão é fornecido somente para o público interno, ou seja, para os trabalhadores da Fiocruz devidamente matriculados e que realizarem todas as atividades de aprendizagem propostas.

Na plataforma Campus Virtual Fiocruz também é possível encontrar cursos em EaD que vão dos livres a pós-graduação, passando pelos técnicos, de aperfeiçoamento, qualificação, entre outros.

O conteúdo é elaborado por unidades, parceiros e pela Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação (Vpeic/Fiocruz), abrangendo diferentes áreas do conhecimento e temas. Conheça aqui os cursos da Fiocruz com inscrições abertas.

Lista de cursos gratuitos da Fiocruz

  1. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – 1º OFERTA
  2. INTRODUÇÃO À INTEGRIDADE DE DADOS – 1º OFERTA
  3. ENFRENTAMENTO AO ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
  4. OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – CURSO 2: FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE PESSOAS – 1º OFERTA
  5. PERCURSO COMUNICAÇÃO – 1º OFERTA
  6. ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS – 1º OFERTA
  7. OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – CURSO 1: ENTENDENDO O COMPORTAMENTO
  8. ORGANIZACIONAL. – 1º OFERTA
  9. INTRODUÇÃO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (MOOC) – 1º OFERTA
  10. COVID-19 MANEJO DA INFECÇÃO CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – 2ª EDIÇÃO – 2º OFERTA
  11. PLATAFORMA CHA PARA EDUCADORES – 1º OFERTA
  12. TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE
  13. COVID-19 – 1º OFERTAUTILIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV, DA SÍFILIS E DAS HEPATITES B E C – 1º OFERTA
  14. AUTOCUIDADO EM SAÚDE E A LITERACIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) – 1º OFERTA
  15. INICIAÇÃO EM CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO – 1º OFERTA
  16. CURSO VIRTUAL EM PRÁTICAS EM BIOSSEGURANÇA NÍVEL 3 (NB3) – 1º OFERTA
  17. ENSINO REMOTO – CAMINHOS E CONEXÕES – 1º OFERTA
  18. INTRODUÇÃO À GESTÃO DA INOVAÇÃO EM MEDICAMENTOS DA BIODIVERSIDADE – 1º OFERTA
  19. CURSO ONLINE DE BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS – 2º EDIÇÃO
  20. INFODENGUE E INFOGRIPE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS – 1º OFERTA
  21. TREINAMENTO EM LABORATÓRIO DE NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 3 (NB3) – EDIÇÃO 1/2023
  22. BIOSSEGURANÇA – 2º OFERTA
  23. ACESSO ABERTO – 1º OFERTA
  24. DADOS ABERTOS – 1º OFERTA
  25. EDUCAÇÃO ABERTA – 1º OFERTA
  26. O QUE É CIÊNCIA ABERTA? – 1º OFERTA
  27. PANORAMA HISTÓRICO DA CIÊNCIA ABERTA – 1º OFERTA
  28. PROPRIEDADE INTELECTUAL APLICADA À CIÊNCIA ABERTA – 1º OFERTA
  29. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – 1º OFERTA
  30. EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA – 2023 / 2024
  31. CONHECIMENTO E PRÁTICAS AGROECOLÓGICOS NA PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS – 1º OFERTA
  32. GERENCIAMENTO DE RISCOS EM AMBIENTES DE SAÚDE
  33. CONHECIMENTO E PRÁTICAS AGROECOLÓGICOS NA PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS – 1º OFERTA
  34. INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA – 2023
  35. CURSO CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE
  36. GERENCIAMENTO E LOGÍSTICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE – 2023
  37. DIREITOS HUMANOS, GÊNERO E SEXUALIDADE – 2023
  38. ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM MAMOGRAFIA
  39. FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
  40. CONTROLE DA QUALIDADE DE SANEANTES COM ABORDAGEM NOS ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICO-QUÍMICOS. – 1º OFERTA – 2023
  41. TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE DIGITAL – 1º OFERTA
  42. BIOLOGIA PARASITÁRIA – 2023
  43. MEDICINA TROPICAL – 2023
  44. UTILIZAÇÃO DO GERENCIADOR BIBLIOGRÁFICO MENDELEY – 1ª OFERTA/2023XVI CURSO DE BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL E COLEÇÕES CIENTÍFICAS – MÓDULO DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS- 2023 – 1º OFERTA

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