Mais de 40 cursos gratuitos online na Fiocruz: confira
Os cursos são uma ótima oportunidade para incrementar o currículo
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) oferece 44 cursos gratuitos em diferentes categorias e modalidades. As capacitações são 100% online.
As qualificações abordam temas como educação e gestão em saúde; comunicação, doenças transmissíveis, doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, entre outros. Os cursos são uma ótima oportunidade para incrementar o currículo.
Os cursos são livres, gratuitos e têm início imediato. O público alvo da maioria das capacitações é profissionais da área da saúde, no entanto, qualquer pessoa pode se inscrever e participar.
Porém, na maioria dos cursos, o certificado de conclusão é fornecido somente para o público interno, ou seja, para os trabalhadores da Fiocruz devidamente matriculados e que realizarem todas as atividades de aprendizagem propostas.
Na plataforma Campus Virtual Fiocruz também é possível encontrar cursos em EaD que vão dos livres a pós-graduação, passando pelos técnicos, de aperfeiçoamento, qualificação, entre outros.
O conteúdo é elaborado por unidades, parceiros e pela Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação (Vpeic/Fiocruz), abrangendo diferentes áreas do conhecimento e temas. Conheça aqui os cursos da Fiocruz com inscrições abertas.
Lista de cursos gratuitos da Fiocruz
- TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – 1º OFERTA
- INTRODUÇÃO À INTEGRIDADE DE DADOS – 1º OFERTA
- ENFRENTAMENTO AO ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
- OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – CURSO 2: FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE PESSOAS – 1º OFERTA
- PERCURSO COMUNICAÇÃO – 1º OFERTA
- ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CONTEXTO DOS POVOS INDÍGENAS – 1º OFERTA
- OS DESAFIOS DA LIDERANÇA – CURSO 1: ENTENDENDO O COMPORTAMENTO
- ORGANIZACIONAL. – 1º OFERTA
- INTRODUÇÃO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (MOOC) – 1º OFERTA
- COVID-19 MANEJO DA INFECÇÃO CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS – 2ª EDIÇÃO – 2º OFERTA
- PLATAFORMA CHA PARA EDUCADORES – 1º OFERTA
- TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA APLICAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE
- COVID-19 – 1º OFERTAUTILIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV, DA SÍFILIS E DAS HEPATITES B E C – 1º OFERTA
- AUTOCUIDADO EM SAÚDE E A LITERACIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) – 1º OFERTA
- INICIAÇÃO EM CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO – 1º OFERTA
- CURSO VIRTUAL EM PRÁTICAS EM BIOSSEGURANÇA NÍVEL 3 (NB3) – 1º OFERTA
- ENSINO REMOTO – CAMINHOS E CONEXÕES – 1º OFERTA
- INTRODUÇÃO À GESTÃO DA INOVAÇÃO EM MEDICAMENTOS DA BIODIVERSIDADE – 1º OFERTA
- CURSO ONLINE DE BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS – 2º EDIÇÃO
- INFODENGUE E INFOGRIPE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS – 1º OFERTA
- TREINAMENTO EM LABORATÓRIO DE NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 3 (NB3) – EDIÇÃO 1/2023
- BIOSSEGURANÇA – 2º OFERTA
- ACESSO ABERTO – 1º OFERTA
- DADOS ABERTOS – 1º OFERTA
- EDUCAÇÃO ABERTA – 1º OFERTA
- O QUE É CIÊNCIA ABERTA? – 1º OFERTA
- PANORAMA HISTÓRICO DA CIÊNCIA ABERTA – 1º OFERTA
- PROPRIEDADE INTELECTUAL APLICADA À CIÊNCIA ABERTA – 1º OFERTA
- DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – 1º OFERTA
- EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA – 2023 / 2024
- CONHECIMENTO E PRÁTICAS AGROECOLÓGICOS NA PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS – 1º OFERTA
- GERENCIAMENTO DE RISCOS EM AMBIENTES DE SAÚDE
- CONHECIMENTO E PRÁTICAS AGROECOLÓGICOS NA PROMOÇÃO DE TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS – 1º OFERTA
- INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA – 2023
- CURSO CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE
- GERENCIAMENTO E LOGÍSTICA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE – 2023
- DIREITOS HUMANOS, GÊNERO E SEXUALIDADE – 2023
- ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM MAMOGRAFIA
- FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
- CONTROLE DA QUALIDADE DE SANEANTES COM ABORDAGEM NOS ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICO-QUÍMICOS. – 1º OFERTA – 2023
- TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE DIGITAL – 1º OFERTA
- BIOLOGIA PARASITÁRIA – 2023
- MEDICINA TROPICAL – 2023
- UTILIZAÇÃO DO GERENCIADOR BIBLIOGRÁFICO MENDELEY – 1ª OFERTA/2023XVI CURSO DE BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL E COLEÇÕES CIENTÍFICAS – MÓDULO DE BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS- 2023 – 1º OFERTA