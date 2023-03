LBV abre vagas para atividades gratuitas para idosos e Adultos em São Gonçalo

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade (LBV) em São Gonçalo, está com inscrições abertas para o serviço: “Vida Plena” voltado para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos integrantes de famílias de baixa renda.

A iniciativa oferece atividades que colaboram no processo do envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais e todas as ações contribuem para a inserção sociocultural e para o fortalecimento da cidadania de idosos.

Também tem inscrições para o serviço “Vivência Solidária” para pessoas com mais de 29 anos. O serviço coopera para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio do convívio social e de atividades que contribuam para a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, proporcionando o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.

Para participar e necessário fazer inscrição no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Rua Coronel Moreira César, 160 - Zé Garoto - São Gonçalo – Telefone: (21) 2605-6359