Assaí abre 270 vagas de emprego para nova loja em São Gonçalo

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência - Foto: Divulgação

O Assaí Atacadista está com 270 vagas de emprego abertas para sua 5ª loja na cidade de São Gonçalo. A nova loja está localizada na Estrada Raul Veiga, no bairro de Alcântara, a 350 metros do Terminal Rodoviário de Alcântara e às margens da Rodovia RJ-104, que liga o município de Niterói, na altura do bairro do Fonseca, até o Trevo de Manilha, no município de Itaboraí, cortando a cidade de São Gonçalo, e é resultado da conversão dos pontos de hipermercados adquiridos pelo Assaí em 2021. Com a nova unidade, o atacadista chegará à marca de cinco unidades no município da região leste fluminense, sendo a 2ª loja no bairro Alcântara.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

- Chefe de Seção

- Auxiliar de Açougue

- Açougueiro

- Fiscal de Prevenção de Perdas

- Repositor de mercadorias

- Operador de Caixa

- Empacotador

- Vendedor e Cartão

Os(as) interessados(as) devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaigoncaloalcantara.gupy.io até o dia 15 de abril. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

A nova loja que será inaugurada a partir do processo de conversão do antigo hipermercado, gerará até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento. Ainda, todos(as) os(as) colaboradores(as) que trabalhavam no local e manifestarem interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no link de inscrição. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.