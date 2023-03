Arteris divulga vagas de emprego para São Gonçalo e Rio Bonito

Arteris divulga 72 vagas de emprego em concessionárias de rodovias do país - Foto: Divulgação

Arteris divulga 72 vagas de emprego em concessionárias de rodovias do país - Foto: Divulgação

A Arteris está com vagas abertas para atuação nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao todo, são 72 oportunidades nas sedes administrativas e nas atividades operacionais nas rodovias. Todas as inscrições devem ser realizadas pelo site www.bizut.com.br/paginas/arteris.

Em São Gonçalo e Rio Bonito, há vagas disponíveis para Operador(a) de Pedágio. Em Campos de Goytacazes, na região Norte Fluminense, há oportunidades para Assistente Técnico(a) e Operador(a) de Pedágio. Essas cidades integram o trecho da BR-101/RJ administrado pela Arteris Fluminense no Rio de Janeiro.

Ainda na região sudeste, no estado de Minas Gerais, a Arteris possui vagas para Auxiliar Administrativo(a), Analista de Comunicação, Auxiliar de Laboratório, Motorista de Caminhão e Rasteleiro(a) em Pouso Alegre (MG).

Região Sul

Em São José dos Pinhais (PR), as oportunidades são para, Estagiário(a), Aprendiz Administrativo(a), Assistente de Contrato e Medição, Analista de Comunicação, Assistente de Monitoração, Auxiliar de Topografia, Topógrafo, Analista de Planejamento e Analista de Assuntos Regulatórios. Há também vaga para Auxiliar de Balança em Campo do Tenente (PR) e Operador(a) de Guincho em Piraquara (PR) e Tijucas do Sul (PR).

Na cidade de Porto Belo (SC), a vaga é para Operador(a) de Pedágio. Já em São José (SC), há vagas para Aprendiz, Assistente Administrativo(a), Analista de Planejamento Físico, Assistente Jurídico(a), Analista de Recursos Humanos e Analista de Meio Ambiente. Também há oportunidade para Operador(a) de Guincho em Joinville (SC). Em Garuva (SC), há oportunidade para Operador(a) de Balança. Já em Balneário Camboriú (SC) há vaga para Operador(a) de Guincho Pesado.

São Paulo e Interior

Em São Paulo (SP), os processos abertos são para Analista de Planejamento Físico, Estagiário(a), Analista de Seguros, Analista de Gestão de Obras, Analista de Recursos Humanos e Analista de Controladoria.

Há oportunidades em Ribeirão Preto (SP) para Estagiário(a), Analista de Sistemas, Operador(a) de Centro de Controle de Arrecadação, Analista de Centro de Controle de Arrecadação, Analista de Informação, Especialista Tributário(a), Técnico(a) de Manutenção, Operador(a) de Guincho Pesado, Analista Financeiro, Operador(a) de 0800, Arquiteto(a) de Soluções, Analista de Business Inteligence, Aprendiz administrativo, Analista Operacional, e Assistente de Pessoal.

Em São Carlos (SP), Pratânia (SP), Restinga (SP) as vagas são para Operador(a) de Pedágio.

Em Atibaia (SP), há vagas para Auxiliar de Laboratório, Analista de Planejamento e Laboratorista. Já em Barra Bonita (SP), há oportunidade para Analista de Engenharia.

A Arteris oferece ainda oportunidades em Araras (SP) para Aprendiz Administrativo(a). Em São Simão (SP), há vaga para Operador(a) de Guincho Pesado.

Diversidade, inclusão e benefícios

Nestes processos, a empresa prioriza a diversidade e inclusão, independentemente da idade, raça, identidade de gênero, orientação sexual ou se é uma pessoa com deficiência e/ou beneficiário reabilitado.

A companhia está em busca de profissionais qualificados que respeitem suas premissas corporativas e que colaborem com a continuidade da qualidade na prestação de serviços destinados aos usuários de rodovias.

Todas as vagas têm direito a benefícios de plano de saúde e odontológico, programa de participação de resultado, previdência privada, vale refeição ou alimentação, vale farmácia, vale transporte, Gympass, seguro de vida, auxílio creche, empréstimo consignado e acesso à Universidade Arteris de Desenvolvimento - que faz parte do plano de desenvolvimento de carreira destinado àqueles que desejam crescer profissionalmente na empresa.