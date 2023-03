Inscrições em formação empreendedora da Shell abertas até domingo (19)

A formação em empreendedorismo Shell Iniciativa Jovem chega a sua 23º edição e está em busca de pessoas entre 20 e 34 anos que já empreendem ou têm ideias de negócios que promovam mudanças significativas na sociedade. Os interessados devem ter ensino médio completo e residência fixa no Estado do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site até domingo, 19.

O Shell Iniciativa Jovem executado anualmente pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds), busca engajar os empreendedores em atividades como workshops, consultorias, acompanhamentos contínuos com especialistas e mentorias que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede.

A edição de 2023 vai dividir os participantes em dois grupos: fase de ideação e fase de operação. O primeiro é destinado a pessoas no início da sua trajetória empreendedora ou com uma ideia que precisa ser tirada do papel; já o segundo, é perfeito para empreendedores com negócios já existentes, formalizados ou informais, que precisam de auxílio profissional para melhor gestão e geração de impacto socioambiental.

A formação busca engajar e ampliar a atuação de empreendedores jovens | Foto: Divulgação

Desde o ano 2000, o Shell Iniciativa Jovem estimula e capacita empreendedores para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de impacto social, além de ser responsável pela criação da Rede de Empreendimentos Sustentáveis. Hoje, 505 empresas integram o grupo, formado por participantes que se destacam e recebem o Selo de Empreendimento Sustentável. Neste ano, a meta é reconhecer mais 45 empreendimentos que passarem pelo programa.