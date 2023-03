Parceria entre Fundação Santa Cabrini e a UERJ oferece cursos gratuitos para população em cumprimento de pena

As aulas estão previstas início de abril e as inscrições já estão abertas - Foto: Divulgação

O Programa “Mudar de Vida”, uma parceria entre a Fundação Santa Cabrini e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi retomado. As aulas estão previstas início de abril e as inscrições já estão abertas para os cursos gratuitos de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, informática e atualmente o curso de digitalização, que garantirá aos alunos, a contratação direta para vagas de emprego administradas pela Fundação em todo o estado.

São mais de 100 vagas abertas e os alunos receberão um auxílio transporte. As aulas serão ministradas e certificadas pelo Instituto de Formação Humana com Tecnologia da UERJ, no Centro de Qualificação Profissional da FSC no Rio Comprido, (CQPRO), entre segunda e sexta-feira divididos nos turnos da manhã e tarde. Ao longo de três anos, o Programa Mudar de Vida já qualificou centenas de profissionais ao mercado de trabalho.

O Presidente da FSC, Alex Braz esteve em reunião com coordenadores do programa recentemente e garantiu que a parceria entre a FSC e a UERJ-IFHT passará por inovações nesta nova fase: “A geração de renda será o norte do Programa Mudar de Vida, que irá priorizar a formação dos profissionais treinados em empreendedores. Iremos capacitá-los e incentivar para que eles usem o recurso do pecúlio para investir no próprio negócio, conquistando a autonomia financeira”, explicou Braz.

Outra novidade é que a Fundação Santa Cabrini irá trabalhar juridicamente para que os alunos matriculados consigam um “brecha” no horário de trabalho com as empresas parceiras para estudar nos cursos matriculados, desde que se tenha 100% de frequência nas aulas.

“Todos serão beneficiados com esta medida: tanto o profissional, que irá se capacitar e reduzir a sua pena, quanto a própria organização, que terá um colaborador mais qualificado e habilitado para suas funções”, explicou. As inscrições podem ser realizadas na sede da Fundação Santa Cabrini, no Largo do Machado, no Catete, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou pelo whatsapp (21) 98155-5205.