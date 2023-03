Faetec e Cisco Brasil abrem inscrições para curso em Cibersegurança

A primeira etapa conta com auto aprendizado, onde o participante pode seguir no seu ritmo em uma maratona que vai até dia 26 - Foto: Divulgação

Em 2022 houve em média 1.484 ataques cibernéticos semanais às organizações no Brasil, representando um aumento de 37% comparativamente ao mesmo período do ano anterior. De acordo com Check Point Research, organização que fornece informações sobre os tipos de ameaças cibernéticas, o acréscimo se deu muito por conta da pandemia, quando explodiu o trabalho em homeoffice. Pensando nisso, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), mais uma vez, é uma das academias Cisco que está oferecendo cursos sobre cibersegurança para toda a comunidade.

A parceria se dá junto à Cisco Networking Academy Brasil e o Programa Brasil Digital e Inclusivo, do Governo Federal. O objetivo do Programa CiberEducação Cisco Brasil é ofertar cursos em segurança na internet com o intuito de desenvolver uma nova geração de jovens profissionais em cibersegurança do país.

Para o professor, Alexandre Louzada, o foco do curso é gerar emprego para aqueles que querem investir seu conhecimento na área de Tecnologia da Informação.

“Os empregos de segurança cibernética estão crescendo três vezes mais rápido que em outras áreas de Tecnologia da Informação. O Programa CiberEducação Cisco Brasil quer desenvolver a nova geração de jovens profissionais em cibersegurança do Brasil e estimular a sua inserção no mercado de trabalho” disse o professor, gestor da Academia Faetec Cisco.

Aberto ao público em geral, o programa é dividido em fases e oferecerá formação profissional a estudantes, bem como ofertas de estágio e trabalho.

A primeira etapa conta com auto aprendizado, onde o participante pode seguir no seu ritmo em uma maratona que vai até dia 26 de março de 2023. O curso Fundamentos em Cibersegurança terá duração de 30 horas. Ao final desta etapa, os melhores alunos estarão aptos para avançar no Programa de capacitação profissionalizante.