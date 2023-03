São Gonçalo inscreve para curso de panificação

Estão abertas as inscrições para o curso de panificação da “Padaria Escola”, projeto desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal.

A capacitação, que era oferecida desde 2004 e encerrou as atividades em 2014, passou por uma reformulação, ainda no primeiro ano da gestão do prefeito Capitão Nelson, para retomar as aulas. Desde então, mais de 160 alunos já foram formados e encaminhados para o mercado de trabalho.

O projeto foi criado com o objetivo de promover a qualificação profissional para assim facilitar a entrada dos participantes no mercado de trabalho.

Para se inscrever na capacitação é preciso ter mais de 16 anos, renda familiar de até três salários mínimos e ser morador de São Gonçalo.

As inscrições podem ser realizadas pela internet através do link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciVCJWUnwacGR2hVVcIuerfhQLkBo696nJDfRA_vfsR-UQGA/viewform?usp=pp_url, ou presencialmente no Cras de Vista Alegre (Estrada São Pedro, 800, Vista Alegre), às segundas e terças, das 8h às 15h. As inscrições vão até o dia 6 de abril.

As aulas da capacitação serão ministradas no CRAS de Vista Alegre e todo alimento produzido durante o curso irá abastecer as instituições de acolhimento infantil do município.